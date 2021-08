Willem Dafoe ne confirme ni ne nie l’apparition de Green Goblin dans le MCU

L’arrivée de « Spider-Man: No Way Home » dans les salles de cinéma se rapproche de plus en plus et les fans n’ont pas encore obtenu un seul aperçu du projet, générant de plus en plus de doutes et de spéculations sur le contenu en production entre Sony Pictures et Marvel Studios .

La présence du docteur Strange en tant qu’élément important de l’intrigue, ainsi que la confirmation d’Alfred Molina et Jamie Fpxx comme leurs incarnations respectives d’Otto Octavius ​​​​et d’Electro dans les incarnations précédentes de Spider-Man, ont commencé à éveiller des soupçons sur le inclusion possible d’autres personnages dans les adaptations cinématographiques du héros araignée.

Willem Dafoe, qui a joué Norman Osborn / Green Goblin sous la direction de Sam Raimi en 2004. Lors d’une récente interview avec The Wrap, l’acteur a été la plus grande cible de spéculation, juste derrière Tobey Maguire et Andrew Garfield. interrogé sur le projet, proposant une réponse totalement ambiguë qui ne peut être interprétée que d’une seule façon : Pas de commentaire.

J’ai beaucoup de choses à faire maintenant. Et, vous savez, j’ai toujours l’impression que lorsqu’un film sort, c’est le moment d’en parler.

Plus tôt dans l’été, Dafoe a noté dans une autre interview qu' »il avait d’autres choses sur lesquelles il travaillait ces derniers temps » et qu’il avait hâte qu’elles soient terminées. En plus de ces déclarations, l’acteur n’a réussi qu’à accroître les attentes de son éventuelle apparition dans « Spider-Man: No Way Home ».

Tom Holland reprend son rôle de Peter Parker/Spider-Man, Zendaya de MJ, Benedict Cumberbatch de Doctor Strange, Jacob Batalon de Ned Leeds, Marisa Tomei de Tante May, comptant sur l’arrivée de Molina et Foxx dans leurs personnages de franchise. -homme. Le film a une date de sortie prévue pour le 17 décembre 2021.