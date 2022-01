Willem Dafoe fera ses débuts en hébergement sur Saturday Night Live ce mois-ci

Surfant haut sur son retour sur grand écran en tant que Homme araignée méchant Green Goblin dans Spider-Man : Pas de retour à la maison, Willem Dafoe fera son Saturday Night Live faire ses débuts dans l’émission finale du mois. Après le retour de SNL de Will Forte le 22 janvier en tant qu’hôte pour la première fois, Dafoe dirigera les débats de la série comique NBC de fin de soirée le 29 janvier et sera rejoint dans l’émission par l’invitée musicale Katy Perry dans son quatrième SNL apparence. Les fans de Dafoe, nominé aux multiples Oscars, seront plus qu’heureux de voir l’acteur très apprécié faire une apparition dans la longue série, et bien qu’il n’ait jamais animé l’émission auparavant, l’un de ses films récents a été tourné en dérision.

FILM VIDÉO DU JOUR

Willem Dafoe a joué dans certains des films les plus acclamés par la critique d’une génération, mais certains rôles l’ont fait aimer des fans d’une manière qui ne sera jamais égalée. L’un de ces rôles est celui de Green Goblin dans le Homme araignée franchise, même si c’était sa part en 2019 Le phare, une pièce dramatique d’époque qui transcende de nombreux genres, qui a été usurpée sur Saturday Night Live par Kate McKinnon avec beaucoup d’effet.

Saturday Night Live a été bien connu pour attirer de grands talents qui sont populaires aux yeux du public, et grâce à la performance phénoménale de Spider-Man : Pas de retour à la maison dans les cinémas depuis sa première en décembre, il y a peu d’acteurs dont on parle plus en ce moment que Dafoe et les autres membres de la distribution du film épique Marvel. Il est très probable que des références au monstre Marvel seront faites tout au long de l’épisode, mais la seule chose qui est certaine, c’est que Dafoe a certainement la capacité de courir avec tout ce avec quoi il doit travailler pendant son passage en tant qu’hôte.





Willem Dafoe est plus occupé que jamais dans le sillage de Spider-Man: No Way Home







Willem Dafoe est apparu dans près de 130 longs métrages depuis ses débuts non crédités dans La porte du Paradis en 1980. Ayant passé plus de quarante ans à se forger une carrière qui semblait grandir et s’enrichir avec l’âge, l’acteur a été une présence constante au cinéma, travaillant à travers les genres et avec certains des meilleurs réalisateurs du monde du cinéma. Sa première apparition en tant que Green Goblin en 2002′ Homme araignée instantanément fait de lui un nom familier parmi une nouvelle génération de jeunes cinéphiles qui n’avaient pas été auparavant dans la gamme de sa production.

Alors que de nombreux autres acteurs de 66 ans peuvent se retrouver mis à l’écart à mesure qu’ils avancent en âge, Dafoe n’a jamais été aussi occupé qu’il ne l’est en ce moment. En plus de son apparition dans Marvel, ces dernières années, Dafoe a joué dans Aquaman, de Kenneth Branagh Meurtre sur l’Orient Express, la dépêche française et Guillermo del Toro Allée des cauchemars, et il a déjà cinq nouveaux films en post-production, dont The Northman, pauvres choses et La Légende d’Ochi, tous prêts à arriver l’année prochaine. Il est juste de dire que Dafoe est l’un de ces acteurs qui seront toujours en demande tant qu’il se souciera de continuer à jouer, et dans ses rôles les plus récents, il a continué à prouver précisément pourquoi.









Le Batman laissera-t-il Willem Dafoe être le prochain Joker ? Les fans du phare l’espèrent bien Les fans de Lighthouse veulent que Robert Pattinson et Willem Dafoe se réunissent en tant que Batman et le Joker dans The Batman.

Lire la suite





A propos de l’auteur