Willem Dafoe camée dans Moon Knight?

Une photo des protagonistes de la série Disney+ a enflammé les rumeurs. L’acteur qui est revenu dans la franchise avec Spider-Man : pas de chemin vers la maison il n’aurait pas écrit sa dernière page dans le MCU.

© GettyDafoe à l’avant-première de Spider-Man : No way home.

Pendant longtemps, surtout avec ce que fut sa réapparition en tant que Goblin vert au Spider-Man : pas de chemin vers la maisonles fans leur crient de continuer à écrire des parties pour Willem Dafoe dans Univers cinématographique Marvel (MCU). Son travail dans le film qui avait les trois Spider-Man ensemble pour la première fois était l’un des plus remarquables et, malgré le fait que tout indique qu’il était revenu dans son univers, il pouvait encore revenir.

Ces dernières heures, une image sur le plateau de Chevalier de la lunela nouvelle série de Disney+, qui a donné des indications qu’il pourrait revenir main dans la main avec cette production. Dans l’image partagée sur Twitter pour @NewRockstarspeut être vu à côté de oscar isaac et Ethan Hawkele protagoniste et le méchant de la fiction MCU. Ce poste a facilement dépassé 50 000 aime.

La chose difficile dans ce cas est de penser comment ils pourraient connecter leur personnage avec Chevalier de la lune et faites-le harmonieusement. Au Spider-Man : pas de chemin vers la maison, Dafoe se remettre dans la peau de Norman Osborne et a fini par être le méchant le plus important : non seulement il était chargé de tuer le tante mai mais c’est aussi lui qui a reçu les pires coups d’un peter parker (celui de Tom Holland) complètement disloqué.

Il est à noter que, dans les quatre épisodes qui ont été livrés à la presse, il n’y avait aucune trace de sa présence. Cependant, sachant que la prochaine version du MCU être Docteur étrangeoù les multivers seront traités plus en profondeur, la réapparition de Goblin vert pourrait servir de lien entre la série de Disney+ et le prochain film à sortir sur grand écran, le 5 mai.

Willem Dafoe n’était pas le seul acteur de Marvel à avoir été repéré

Or Budapest est le lieu touristique préféré des stars de merveilleou le MCU de grosses surprises sont en vue. C’est que, lors du tournage de la série de Disney+, Willem Dafoe n’était pas le seul à être vu autour du plateau de Chevalier de la lune. Un autre artiste qui était présent était Marc Ruffaloqui est connu pour rejouer Ponton au elle hulk. Plusieurs fans ont mis en ligne des photos avec l’acteur sur les réseaux, d’où les spéculations sur sa participation à l’émission de oscar isaac Il n’a pas fallu longtemps pour qu’il fasse surface.

