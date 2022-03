Willem Dafoe a défini Tom Holland comme un « bizarre » : se sont-ils mal entendus sur le tournage de Spider-Man ?

célébrités

Willem Dafoe et Tom Holland ont travaillé ensemble sur Spider-Man : Pas de retour à la maisonle grand succès cinématographique de 2021. Mais se sont-ils vraiment entendus pendant le tournage ?

©IMDBTom Holland et Willem Dafoe

Le 16 décembre de l’année dernière, les fans de Marvel ont retrouvé le sourire car enfin Spider-Man : Pas de retour à la maison Il a frappé les théâtres du monde entier. le troisième film de Tom Holland En tant qu’interprète de Peter Parker, il captive, fait sensation et cartonne au box-office. En effet, en plus de marquer le retour de l’acteur MCU sur grand écran, il comportait également l’ajout de plusieurs visages familiers au casting.

Bien sûr, le tour le plus spécial qu’il a eu Spider-Man : Pas de retour à la maison était celui des prédécesseurs de Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Mais, aussi, les fans se sont réjouis du grand retour du sinistre six. Cependant, il convient de noter que celui qui a le plus aimé dans ce film était The Green Goblin, qui est joué par Willem Dafoe et était l’un des films les plus détestés de Maguire.

En tout cas, à cette occasion, les fans ont applaudi le retour de Dafoe pour son excellent travail dans le long métrage. A tel point que l’acteur n’arrête pas de donner des interviews sur sa participation à Pas de retour à la maison et dans le dernier, il a surpris par sa réponse. Eh bien, il a défini la Hollande d’une manière quelque peu inattendue et étrange, mais Il faut préciser que c’était par admiration et non parce qu’il s’était mal entendu avec lui.

« C’est très impressionnant. De plus, physiquement, il est très agile et très doué pour les cascades et les combats. C’est un cinglé. C’est vraiment génial, vraiment bon. Vraiment beau« , a déclaré l’acteur avant NumériqueEspion sur le grand protagoniste de Pas de retour à la maison. Même si, à vrai dire, il n’était pas le seul à l’avoir loué, mais Jamie Foxx a craqué, lors d’une interview avec GQ, son admiration totale pour Tom. « J’admire beaucoup sa discipline et son engagement dans le rôle. Et physiquement, c’était incroyable», étaient ses mots.

C’est-à-dire, Tom Holland Il a non seulement su captiver le public, mais en même temps aussi ses collègues et camarades de casting pour ce travail impressionnant qu’il a fait. De plus, il a lui-même précisé qu’il était capable de continuer à s’immerger dans ce type de défi, donc les propos de Dafoe et Foxx ne sont pas anodins.

