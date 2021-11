Will Young se rend-il dans un établissement d’élevage de chiots pour protester contre les tests sur les animaux

CADEAU DE NOËL Ilovemilan - Nid d'oiseau nid de perroquet nid de paille nid d'élevage Cage de coquille de noix de coco naturelle peut garder les animaux de

Ces perroquets peuvent se lever et jouer: perroquet pivoine, perruche, cockatiel, perroquet de pression; perroquet de tournesol; perroquet alexandrin; perroquets de petite et moyenne taille comme le nectar. Il peut y avoir un écart de taille Le nid d'oiseau étant purement fait à la main, chaque produit est unique et il n'y a pas exactement le même produit. Diamètre de l'ouverture: 6 cm Diamètre de la coquille de coco: 13 cm Espace creux parfait pour stocker des collations et des graines d'oiseaux. Une cachette intéressante où votre animal peut entrer et sortir. Fait de coquille de noix de coco naturelle pure, il fournit un environnement sûr, durable et non toxique pour votre petit animal. Un environnement confortable peut réduire le stress des oiseaux et leur procurer un sentiment de sécurité. Caractéristiques: Une cachette intéressante où votre animal peut entrer et sortir. Votre oiseau profitera d'heures de stimulation mentale et d'exercice physique. Espace creux parfait pour