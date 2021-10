Will Wanted 2 arrivera-t-il enfin? Wesley Gibson est le personnage que James McAvoy veut revoir

Voulait La star James McAvoy adorerait revenir pour une suite et voir ce qu’est son personnage, le bureau doux devenu le maître assassin Wesley Gibson, jusqu’à présent. Dans une récente interview, on a demandé à l’acteur quels personnages il aimerait le plus revoir, McAvoy s’empressant de mentionner qu’il sauterait sur l’occasion de voir ce qu’il était advenu de Wesley, quelque chose qui fera sans aucun doute appel aux fans. Recherché 2.

« J’ai toujours eu envie de voir ce qui est arrivé à Wesley Gibson dans le film Wanted. »

Librement inspiré de la mini-série de bandes dessinées du même nom de Mark Millar et JG Jones, Voulait est sorti en 2008, et se concentre sur Wesley Gibson, joué par McAvoy, un gestionnaire de compte frustré qui découvre qu’il est le fils d’un assassin professionnel. Son père faisait autrefois partie d’une organisation secrète d’assassins, la Fraternité, et Gibson est entraîné dans ce monde souterrain mystérieux et violent, rejoignant la société secrète et luttant contre ses attaques de panique et son anxiété pour apprendre les outils du métier.

Réalisé par Timur Bekmambetov et écrit par Michael Brandt, Derek Haas et Chris Morgan, et avec Angelina Jolie dans le rôle de Fox, un membre accompli de la Fraternité qui encadre Wesley et Morgan Freeman dans le rôle de Sloan, chef de la Fraternité et ancien partenaire de M. . X, Voulait ressemble peu à la bande dessinée sur laquelle il est basé, mais a rencontré des critiques généralement favorables grâce à son rythme rapide, ses séquences d’action stylisées et les performances de James mcavoy, Freeman et Jolie.

McAvoy n’est certainement pas le seul à se demander ce que Wesley a fait depuis la finale du premier Wanted, le public ayant voulu (obtenu?) Une suite du film depuis un certain temps. En fait, un suivi a été discuté au fil des ans, avec Mark Millar annonçant lors de la sortie du premier film que le réalisateur Timur Bekmambetov prévoyait un Recherché 2. McAvoy lui-même a révélé en 2011 que « le studio tient à le faire, et nous voulons vraiment le faire, mais nous voulons le faire si c’est juste et quand c’est juste, et ce ne sera peut-être jamais. »

Universal a apporté plus tard Voulait les scénaristes Michael Brandt et Derek Haas pour écrire le script de la suite, Haas décrivant l’intrigue comme reprenant « juste après les événements qui viennent de se produire; il reprendra Wesley quelques années plus tard et reviendra pour un autre tour » , tout en révélant également que la suite serait « Sans renard et sans métier à tisser », ce qui signifie que Jolie n’aurait pas été ressuscitée.

Les Voulait le rôle principal n’est pas le seul personnage que McAvoy aimerait faire revenir, l’acteur déclarant également qu’il envisagerait d’être à nouveau déchaîné en tant que détective Bruce « Robbo » Robertson, qui boit, toxicomane, intrigant, manipulateur et misanthrope dans un Saleté suite. « J’ai adoré Bruce Robertson dans Filth, mais j’ai l’impression de l’avoir exorcisé un peu de moi. Je ne sais pas si j’avais besoin de le revoir, mais je ne sais pas, peut-être que je le ferais », a expliqué l’acteur.

Alors, est-il temps pour Recherché 2 exploser sur les écrans ? Ou doit-on laisser Wesley Gibson tranquille ? Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Screen Rant.

