Will Smith révèle pourquoi il évite les cassettes d’esclavage

Will Smith est l’un des visages les plus reconnaissables de l’industrie cinématographique, étant l’une des rares exceptions dans lesquelles un acteur peut faire une transition aussi fluide entre des genres disparates tels que la comédie, l’action et le drame, en plus de se caractériser par une curieuse sagesse personnelle, qu’il n’hésite pas à partager lors de ses entretiens.

Bien qu’il ait par le passé hésité à faire des films directement liés au racisme, notamment sur l’époque de l’esclavage, Will Smith est actuellement en train de tourner « Enmancipation », une cassette dans laquelle il incarne un esclave fuyant une plantation en Louisiane.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Thor: The Dark World »: le réalisateur espère sortir sa propre version

Dans une récente conversation avec GQ, Smith a souligné les raisons pour lesquelles il avait initialement refusé de faire partie de ces types de productions, assurant qu’il ne voulait pas présenter les Noirs sous cet angle. « J’ai toujours évité de faire des films sur l’esclavage au début de ma carrière… Je voulais être un super-héros », a déclaré l’acteur.

Will Smith révèle qu’il a voulu présenter l’excellence du talent des acteurs noirs aux côtés de ses pairs blancs. « Je voulais jouer des rôles que vous donneriez à Tom Cruise. » Smith note que c’est la raison pour laquelle il a refusé l’offre de Quentin Tarantino de jouer dans « Django Unchained ». reconnaissant qu’il ne voulait pas faire un film qui traitait de l’esclavage par vengeance.

Il s’agit de l’amour et du pouvoir de l’amour noir. Et c’était quelque chose avec lequel je pouvais rocker. Nous allons faire une histoire sur la façon dont l’amour noir nous rend invincibles.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Last Duel : la mère de Ridley Scott a inspiré un de ses personnages

Ce n’est pas le seul projet que Will Smith a aujourd’hui. Plus tôt cette année, l’acteur a annoncé la publication de ses nouveaux mémoires, qui s’intituleront « Will », dans lesquels il entreprend « un voyage profond vers la découverte de soi et la reconnexion avec ce que vous pouvez en tirer et ce que vous pouvez laisser derrière vous ». .