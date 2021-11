Will Smith révèle le moment où « Fresh Prince » a perdu le fil

Il existe une expression en anglais, originaire principalement des États-Unis, qui fait référence au fait de dépasser les limites de crédibilité quand quelque chose n’a plus les mêmes niveaux de popularité. « Sautant le requin ». Sautez le requin. Cette expression est principalement utilisée lorsqu’une série télévisée tente désespérément de regagner l’attention du public.

Sous cette prémisse, l’acteur Will Smith souligne que si je souhaite mettre fin à sa célèbre sitcom « The Fresh Prince of Bell Air » après six saisons à l’antenne, c’est principalement en raison d’un moment précis au cours duquel les scénaristes du programme ont décidé de « jump into shark », ce qui l’a motivé à ne pas renouveler son contrat.

« The Fresh Prince of Bell-Air » s’est déroulé entre septembre 1990 et mai 1996, servant de grand passeport à la gloire pour Will Smith, qui a joué un jeune homme qui, face à l’inquiétude de sa mère pour son éducation Dans les rues de Philadelphie, il est envoyé vivre avec ses riches parents en Californie sous la stricte surveillance de l’oncle Phil.

Le personnage de Will Smith (qui partageait le même nom que l’acteur) présente tout au long de la série un changement drastique en se redressant et en prenant ses responsabilités, tandis que les membres de la famille Banks commencent à se détendre un peu dans leur humour avant les occurrences de votre hôte. .

Entertainment Weekly a publié un extrait de « Will », une autobiographie dans laquelle Will Smith a détaillé, entre autres, la raison pour laquelle il a décidé de mettre fin à « The Fresh Prince of Bell-Air », arguant que les histoires de ses épisodes Ils étaient devenant de plus en plus ridicules, et en plus, il était difficile de garder leur sang-froid en public.

« Quiconque a assisté à une sitcom pourra vous raconter l’épisode où son émission a sauté sur le requin. La nôtre était la saison cinq, épisode 15, « Bullets Over Bel-Air », dans laquelle je me suis fait tirer dessus et Carlton a commencé à porter une arme « , a déclaré Smith.

Will Smith souligne que la série a eu suffisamment de succès pour se maintenir pendant une saison de plus, en plus de considérer le casting de la série comme s’il s’agissait d’une famille, mais à ce stade de sa carrière, le cinéma commençait déjà à être une option viable pour lui.

Ce serait l’acteur invité John Amos qui l’a encouragé à prendre cette décision. Amos avait vécu le même dilemme avec la série « Good Times », dans laquelle son personnage James Evans a été assassiné dans le récit en raison de problèmes avec son contrat. Il a commenté à Smith qu’il était de sa responsabilité que le reste de la distribution quitte la série avec dignité.

Will Smith souligne que lorsqu’il était enfant, même sans connaître le mot « dignité », la mort de James Evans manquait de respect pour le personnage. Ainsi, une semaine après sa conversation avec Amos, il a réuni les acteurs de la série pour signaler que la sixième saison de « The Fresh Prince of Bel-Air » serait la dernière, leur promettant que la série prendrait sa retraite avec grâce et style, pour à quoi ils doivent se préparer.

Après la fin de la série, Will Smith a poursuivi son rêve d’être un acteur de cinéma, à partir de 1996 avec « Independence Day », « Men In Black » en 1997 et « Enemy Of The State », dans lequel il a joué aux côtés de la légende hollywoodienne Gene. Hackman. Aujourd’hui, Smith est l’une des forces créatives les plus importantes de l’industrie.