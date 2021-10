Will Smith révèle ce qu’il pense être le « pire » film dans lequel il a joué

Will Smith a partagé ce qu’il pense être son « pire » film au cours de sa longue carrière.

L’acteur a passé plus de trois décennies à apparaître sur nos écrans, accumulant 76 crédits d’acteur à son nom et se méritant même une nomination aux Oscars du meilleur acteur.

Interrogé par la publication sur ce qu’il croyait être son pire film, il a répondu : « Je ne sais pas, Far West sauvage est une épine dans mon côté. Me voir en gars… je n’aime pas ça. »

Le film de 1999 mettait en vedette Smith et Kevin Kline en tant qu’agents spéciaux dans un Far West étrange de style steampunk.

Far West sauvage a un moins que fantastique 4,9/10 sur IMDB et seulement 17% sur Rotten Tomatoes.

Il a expliqué : « Pour le mieux, je pense que c’est une égalité entre le premier Hommes en noir et Poursuite du bonheur.

Et personne n’avait à porter de jambières, ce qui était un bonus.

Ce n’est pas la première fois que Smith parle ouvertement des points faibles de sa carrière – en 2015, il a dit à Esquire Après la Terre, qui mettait également en vedette son fils Jaden, a été « l’échec le plus douloureux » de sa carrière. Aie.

Il a ensuite comparé Far West sauvage, en disant: « Le Far West sauvage était moins douloureux que Après la Terre parce que mon fils a participé à Après la Terre et je l’y ai conduit.