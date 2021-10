Will Smith révèle ce qu’il considère comme son pire film

Étant un acteur si prolifique et talentueux, il est naturel que Will Smith ait quelques productions préférées parmi son répertoire (qui s’étend à plus de 76 films et séries télévisées), bien qu’il ait également bien défini ce qu’il peut considérer comme le pire de sa carrière. .

Smith a récemment collaboré avec GQ sur sa série de vidéos « Actually Me », dans laquelle il a répondu à quelques questions, notamment : « À votre avis, quel est le meilleur et le pire film de Will Smith ? » Notant qu’il y avait un lien entre « Men In Black » et « Pursuit of Happyness » pour « meilleure image », considérant que les deux sont parfaits pour des raisons différentes.

Parlant de son pire film, Smith a noté : « Je ne sais pas, ‘Wild Wild West’ est une épine dans mon côté. Me voyant avec des éperons, je n’aime pas ça ». La comédie d’action steampunk western (cela semble plus incroyable à l’écrit qu’à l’enregistrement) était la deuxième collaboration de l’acteur avec Barry Sonnenfeld après son travail sur « Men In Black ».

Sorti en 1999, « Wild Wild West » présentait des performances stellaires de Kevin Kline, Salma Hayek et Kenneth Branagh, racontant une sorte d’histoire alternative à l’époque de l’après-guerre civile. Le film a été un énorme flop au box-office et à ce jour a été très apprécié par la critique.

Curieusement, Smith aurait refusé de jouer Neo dans la saga de « The Matrix » car il voulait retravailler avec Sonnenfeld. Il a été révélé plus tard qu’il n’aurait pas aimé la façon dont les sœurs Wachowski lui ont présenté l’idée de leur film d’action de science-fiction emblématique.

Actuellement, Will Smith est en plein tournage de « Emancipation », un film réalisé par Antoine Fuqua dans lequel est racontée l’histoire vraie d’un esclave afro-américain qui s’échappe d’une plantation de l’état de Louisiane. Malgré son refus par le passé de faire partie de productions sur l’esclavage, l’acteur souligne que ce film sera celui qui dépeignera l’amour et le pouvoir de la race noire.