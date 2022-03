Will Smith remporte le premier Oscar pour le roi Richard après une confrontation maladroite avec Chris Rock

Le dimanche 27 mars 2022, l’Académie des arts et des sciences du cinéma a récompensé certains des meilleurs acteurs de l’industrie avec les Oscars. Les nominés comprenaient Will Smith pour Roi RichardAndrew Garfield pour tic, tic… BOUM !Javier Bardem pour Être les RicardoBenedict Cumberbatch pour Le pouvoir du chienet Denzel Washington pour Le pouvoir du chien. Mais ce sont les Oscars, pas une émission de télé-réalité sur l’amour-propre, et tout le monde ne peut pas gagner – donc remporter l’Oscar du meilleur acteur était Smith pour avoir joué Richard Williams dans Roi Richard.

Roi Richard a été créée au 48e Festival du film de Telluride le 2 septembre 2021 et a été diffusée en salles quelques mois plus tard par Warner Bros. Pictures et sur le service de streaming HBO Max. Il s’est ouvert à des critiques élogieuses et a été nommé l’un des meilleurs films de 2021 par l’American Film Institute et le National Board of Review. Réalisé par Reinaldo Marcus Green et écrit par Zach Baylin, Roi Richard suit la vie de Richard Williams, le père des superstars du tennis Venus et Serena Williams, qui sont les producteurs exécutifs du film. Williams a entraîné ses filles au tennis. Mettant également en vedette dans Roi RichardAunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn et Jon Bernthal.

Le film a été nominé pour six Oscars lors de la 94e cérémonie des Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur scénario original. Il a également remporté sept nominations aux 53e NAACP Image Awards, six nominations aux 27e Critics ‘Choice Awards et quatre nominations aux 79e Golden Globe Awards.

Smith a brillé dans le rôle-titre. « Roi Richard démontre que les pères noirs ne sont ni des figures négatives ni absentes dans la vie de leur progéniture. Cela montre également comment les hommes noirs soutiennent effectivement les objectifs de leurs enfants, en se faisant un devoir de les aider à développer leurs compétences », explique Latecia Joiner de 45secondes.fr.

Will Smith aurait frappé Chris Rock





Au cours de la télédiffusion des Oscars, Chris Rock aurait fait une blague sur la femme de Smith, Jada Pinkett Smith, qu’il n’aimait pas. Lors de sa présentation, Rock a plaisanté : « Jada, je t’aime, GI Jeanne 2, J’ai hâte de le voir. » La plaisanterie n’a pas bien marché avec l’actrice, qui a été ouverte sur ses luttes contre une maladie auto-immune, l’alopécie, qui entraîne la perte de cheveux. Voyant que sa femme était mal à l’aise, Smith s’est dirigé vers le scène et apparemment giflé Rock.





Smith a ensuite pris place et a semblé crier à Rock. La partie verbale de la conversation a été mise en sourdine pour les téléspectateurs à la maison. Des images non censurées de l’incident ont depuis été partagées sur les réseaux sociaux à partir de l’émission australienne. Cela révèle que Smith disait: « Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche! »

Cependant, les téléspectateurs de l’émission américaine ont pu entendre à nouveau Rock lorsqu’il a déclaré: « C’était la plus belle soirée de l’histoire de la télévision. » Mais ce n’est que lorsque le prochain présentateur du prix est arrivé que les choses se sont calmées, Sean « Diddy » Combs est monté sur scène et il a dit à Rock et Smith de régler les choses « comme une famille » plus tard.





