Will Smith rejoint Superhero Property Brilliance aux côtés de Mme Marvel Director

Au lendemain de « la gifle entendue dans le monde entier », Will Smith, lauréat d’un Oscar, continue de mettre son nom sur les projets à venir. Maintenant, Smith cherche à rejoindre une propriété de super-héros, en s’associant à Mme Marvel réalisatrice et réalisatrice quatre fois Emmy et deux fois oscarisée Sharmeen Obaid-Chinoy pour Éclat.





D’après le roman de Marcus Sakey, Éclat plongera le public dans un monde où 1% des enfants du monde sont nés avec des dons puissants. Labellisés « Brilliants », ils sont soigneusement suivis par le gouvernement qui craint la façon dont la société traitera les membres superpuissants du public. Et ce que ces « Brillants » décideront de faire de leurs dons.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Dans le Wyoming, une petite fille lit les secrets les plus sombres des gens en croisant les bras », lit-on dans la description officielle du roman. « À New York, un homme sentant des tendances sur le marché boursier accumule 300 milliards de dollars. À Chicago, une femme peut devenir invisible en étant là où personne ne regarde. On les appelle les « brillants » et depuis 1980, 1 % des gens sont nés de cette façon. Nick Cooper est parmi eux; agent fédéral, Cooper a des dons qui le rendent exceptionnel dans la chasse aux terroristes. Sa dernière cible est peut-être l’homme le plus dangereux du monde, un brillant trempé de sang et déterminé à provoquer une guerre civile. Mais pour l’attraper, Cooper devra violer tout ce en quoi il croit – et trahir les siens.

Éclat marquera les débuts en tant que réalisatrice de longs métrages de Sharmeen Obaid-Chinoy, qui est surtout connue pour les courts métrages documentaires primés aux Oscars Sauver la face et Une fille dans la rivière, le prix du pardon et plus récemment rejoint le MCU avec la série Disney+ Mme Marvel.





Will Smith pourrait jouer dans Éclat en tant qu’assassin qui peut voir les choses avant qu’elles n’arrivent

Images de Warner Bros.

Will Smith est actuellement à bord en tant que producteur, et s’il décide de jouer également, il jouera le rôle de l’agent du département d’analyse et de réponse Nick Cooper, qui est chargé de traquer les brillants qui prévoient d’utiliser leurs capacités pour des raisons néfastes. Selon Deadline, « L’agent est lui-même un anormal, avec un don pour l’analyse prédictive qui lui permet de voir ce qui se passera avant que cela ne se produise et de réagir de manière préventive. Il est également le père d’une fille Brilliant. »

« Alors qu’il infiltre un groupe radical de brillants qui prévoient d’inciter à une guerre civile, il utilise ses propres dons contre ses ennemis brillants, comme un assassin qui perçoit le temps plus vite que ses adversaires », poursuit le rapport. « Lorsque Cooper recevra l’ordre de traquer John Smith – l’anormalité la plus insaisissable et la plus dangereuse du pays – tout ce en quoi Cooper croit sera remis en question. Comme le lui dit l’un des anormaux qu’il chasse : « Vous ne pouvez pas arrêter l’avenir. Tout ce que vous pouvez faire, c’est choisir un camp.

Éclat a été décrit comme un projet passionné pour Will Smith et son collaborateur fréquent Akiva Goldsman, le couple ayant déjà travaillé ensemble sur des projets comme Moi, Robot, je suis une légende, et Hancock.

Après sa victoire aux Oscars pour Roi Richardla prochaine grande sortie de Will Smith après le tristement célèbre incident des Oscars sera Émancipation du réalisateur Antoine Fuqua, qui serait publié pour la saison des récompenses de 2023.