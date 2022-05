Will Smith réapparaît après le scandale des Oscars

Que c’est-il passé avec Will-Smith Lors de la dernière tranche de Les Oscars était, pour la plupart du public et des initiés de l’industrie, totalement inacceptable. A aucun moment il n’a été choisi pour justifier le commentaire que Chris Rock a fait environ Jada Pinketmais la réaction de l’acteur hommes en noir était celui qui a fini par se démarquer lors d’une étrange cérémonie dont on se souviendra à jamais comme la nuit dans laquelle une étoile de Hollywood giflé un autre live, sous les yeux de millions de téléspectateurs.

Après le scandale de la gifle de Will-Smithcommença la débâcle de l’étoile consacrée par la main de Le prince du rap. Pas seulement L’Académie a commencé à évaluer les conséquences graves, y compris la possibilité de l’expulser, mais aussi les différents projets qu’il avait en cours se sont désintégrés. Ainsi, par exemple, son potentiel biopic a disparu de la carte.

Dans ce contexte, l’acteur n’a fait que s’excuser et faire une déclaration dans laquelle il a clairement indiqué qu’il se retirait et était disponible pour L’Académie, se conformant à la décision qu’ils ont prise. Entre les deux, on ne savait pas ce qu’il adviendrait de sa carrière ni ce qu’il adviendrait la prochaine fois qu’il serait vu sur petit ou grand écran, redevenant acteur.

La série d’interviews est née en 2018. (IMDb)

Maintenant de date limite il a été confirmé que Will-Smith Il a déjà une prochaine comparution garantie et ce sera dans le cadre des interviews que David Letterman effectuer dans votre spécial Mon prochain invité n’a pas besoin d’être présenté. Il s’agit d’un programme à travers lequel des personnalités telles que Kim Kardashian West, Robert Downey Jr., Dave Chappelle, Lizzo, George Clooney et même Barack Obama.

+ Verrons-nous une explication de ce qui s’est passé aux Oscars ?

La présentation de Will-Smith dans la nouvelle saison de l’émission Lettreman seront donnés dans une livraison qui comprendra des chiffres tels que Cardi B, Kevin Durant, Billie Eilish, Julia Louis-Dreyfus et Ryan Reynold, et commencera à être diffusé le 20 mai. Dans ce contexte, la question que tout le monde se pose est de savoir s’il y aura ou non une quelconque mention du scandale de les oscars et la réponse est négative. Son apparition dans Ma prochaine star invitée n’a pas besoin d’être présentée il a été enregistré quelque temps avant la cérémonie.

