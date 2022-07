Will Smith publie une vidéo d’excuses cinq mois après Chris Rock Slap

Cela fait cinq mois que Smith a pris d’assaut la scène lors de la cérémonie de remise des prix fastueuse et a attaqué Rock après avoir fait une blague sur sa femme, Jada Pinkett Smith.

Smith a révélé qu’il avait essayé de tendre la main au comédien et de s’excuser pour ses actions, mais que l’équipe de Rock lui avait dit qu’il « n’était pas prêt à lui parler ».

Dans la vidéo, Smith dit: « Tout est flou. J’ai contacté Chris et le message qui est revenu est qu’il n’est pas prêt à parler et quand il le sera, il tendra la main.

Répondant à une question pour savoir si sa femme lui avait dit ou non de faire quelque chose ce soir-là, Smith a répondu: « Non. C’est comme, vous savez, j’ai fait un choix par moi-même, à partir de mes propres expériences, de mon histoire avec Chris.

« Jada n’a rien à voir avec ça. Je suis désolé, bébé. Je veux dire désolé à mes enfants et à ma famille pour la chaleur que je nous ai tous apportée. »

Quelques instants plus tard, on pouvait voir Smith monter sur scène et gifler un Rock abasourdi avant de sortir de scène en criant depuis son siège: « Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche. »