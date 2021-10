Will Smith présente son côté le plus émouvant dans « Best Shape of my Life »

Peu d’acteurs ont un nom aussi important à Hollywood que dans le cas de Will Smith, considéré comme l’une des célébrités les plus aimées du monde du divertissement. Depuis son décollage à la télévision avec « The Fresh Prince of Bell Air », son passage dans la saga « Men In Black » et ses innombrables apparitions sur grand écran en tant que héros d’action, star de la comédie ou véritable acteur du genre dramatique.

Smith n’est pas étranger à l’idée de partager des détails intimes sur sa vie devant la caméra lors de ses interviews, servant de source d’inspiration pour des millions de fans qui écoutent attentivement son point de vue sur la célébrité et même les expériences quotidiennes de la vie elle-même. sortie de « Will », une autobiographie qui sera disponible à partir du 9 novembre.

Smith a partagé la bande-annonce d’une nouvelle série documentaire sur YouTube intitulée « Best Shape Of You », qui présentera le processus de l’acteur pour perdre neuf kilos en 20 semaines, tout en réalisant un acte de découverte de soi sur son propre état physique et mental. L’avance serait une manière de préparer le spectateur au voyage émotionnel qui l’attend avec l’acteur, qui a du mal à maintenir le challenge.

À un moment donné de l’avancée, Will Smith avoue à sa famille qu’il fut un temps où il en est venu à envisager le suicide, bien qu’il ne soit pas clair à quel moment de sa vie cette pensée s’est produite. L’avance viendrait présenter le comédien emballé en larmes devant l’émotion de son parcours physique et émotionnel.

Will Smith continue de jouer un rôle d’acteur à Hollywood. Du film « King Richard », centré sur Richard Williams, père et entraîneur des prouesses de tennis acclamées Venus et Serena Williams, au drame d’époque « Emancipation » du réalisateur Antoine Fuqua. Où il joue un esclave en fuite d’une plantation de Louisiane.

Avec le lancement de sa nouvelle autobiographie et de cette nouvelle série documentaire sur YouTube, Will Smith continue de se présenter comme une figure inspirante dans la vie de millions de personnes de tous âges, présentant son processus d’évolution constant depuis qu’il a commencé sa carrière à Hollywood, se présentant comme quelqu’un digne de l’affection de ses fans.