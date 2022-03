Will Smith prépare la suite de l’un de ses films les plus mémorables et le fera avec Michael B. Jordan

Images de Warner Bros.

Les acteurs se partageront le plateau pour la première fois, en plus d’être deux des producteurs qui se chargent de la réalisation. Smith est l’un des grands favoris pour remporter l’Oscar le 27 mars.

© GettySmith a 53 ans.

Au milieu de l’attente, vous devez avoir complètement hâte de Will-Smithpour savoir si après deux nominations ratées, la troisième fait le charme les prochains oscars, une nouvelle importante a été publiée. L’artiste de 53 ans vient de confirmer qu’il incarnera à nouveau l’un de ses personnages les plus connus dans une suite qui a longtemps été spéculée mais pour laquelle il n’y a jamais eu d’accords fermés.

date limite était chargé de donner la nouvelle que l’acteur de Le prince du rap sera en charge de la suite Je suis une légende. A côté de lui se trouvera Michael B Jordan, avec qui il n’avait encore travaillé sur aucun film ou série. Il est à noter que les deux Forgeron Quoi Jordan Ils auront non seulement des rôles devant la caméra mais seront également crédités en tant que producteurs, chacun avec sa société de production.

Bien que les détails de l’intrigue n’aient pas été dévoilés, on sait que Richard Matheson Ce sera lui qui réécrira le scénario comme il l’a fait dans le film de 2007 qui s’est retrouvé avec près de 600 millions de dollars dans le monde. Le poste qui n’a pas encore été confirmé est celui du directeur qui, il y a 15 ans, était en charge de François Laurent. L’histoire est adaptée du roman de Richard Matheson publié en 1954.

Images de Warner Bros. Ce sera l’étude en charge de la distribution, comme elle l’a fait avec la première, et ce ne sera pas le seul projet qui aura Jordan pour cette étude. Le 23 novembre de cette année, le troisième film de croyezdans laquelle Michael deviendra directeur pour la première fois. Forgeronpour sa part, était plus que satisfait de la suite de Je suis une légende et il l’a fait avec un post sur ses réseaux dans lequel il a écrit : « Ça va être un incendie ! ».

Les fins alternatives de I Am Legend

Comme beaucoup de films Hollywood, les tournages sont parfois expérimentaux et des changements d’intrigue et même des dénouements sont faits avec l’idée de tester des alternatives. En cas de Je suis une légende n’a pas fait exception, et Youtube tu peux le voir. Alors que la version commerciale montrait le caractère de Volonté se sacrifiant pour sauver l’humanité, dans l’alternative, il est sous-entendu que l’un des sujets infectés sur lesquels il expérimente est la femelle zombie alpha, qui tente de la récupérer. Dans cette option de fermeture, il est sous-entendu que les humains et les infectés doivent apprendre à vivre ensemble. Lequel te plait le plus?

