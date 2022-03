Will Smith peut-il remporter l’Oscar et battre Andrew Garfield ?

PRIX OSCAR

King Richard et tic, tic… BOUM ! Ils sont deux des grands candidats à la prochaine cérémonie de remise des prix. Découvrez pourquoi ils méritent ou ne méritent pas de gagner la statuette au Dolby Theatre de Los Angeles.

© GettyAndrew Garfield et Will Smith, nominés pour le meilleur acteur.

Il ne reste que quelques jours pour la grande livraison du Prix ​​Oscar au Dolby Theatre de Los Angeles. le 27 mars Les personnalités les plus marquantes de 2021 célébreront le cinéma lors d’un gala qui récompensera les grandes productions de l’année. En ce sens, nous verrons, par exemple, Will-Smithl’un des acteurs les plus distingués de ces dernières années, ou Andrew Garfieldun interprète un peu plus jeune qui a su construire une carrière très appréciée du public.

Tous deux sont nommés à juste titre dans la catégorie des Meilleur acteur. Le premier d’entre eux a été nominé pour son travail sur roi richard, un film inspiré d’une histoire vraie qui se concentre sur Richard Williams, le père des joueuses de tennis Venus et Serena, qui s’est chargé de les entraîner dès leurs premières années avec une vision très claire de leur avenir et des méthodes peu conventionnelles. Persévérance, famille et une foi inébranlable sont quelques-uns des ingrédients qui rendent le film accessible à tous hbo max.

Cette intrigue est très différente de celle menée par Andrew Garfield, cependant, ils ont un point commun : il est également basé sur une personne qui a réellement existé. Nous parlons de Jonathan Larson, le dramaturge qui a créé le tube Louer. Mais avant cet événement, à la veille de ses 30 ans, le compositeur a dû composer avec l’amour, l’amitié et les pressions de la vie d’artiste à New York, créant ainsi la comédie musicale tic, tic… BOUM !qui est maintenant arrivé au format film à Netflix.

Dans la même catégorie se démarquer Benedict Cumberbatch pour The Power of the Dog (Netflix), Javier Bardem pour Being the Ricardos (Amazon Prime Video) et Denzel Washington pour The Tragedy of Macbeth (Apple TV+). Malgré cela, une bonne partie des spectateurs est persuadé que l’ultime dispute opposera Will Smith et Andrew Garfield. Le motif? Ce sont deux performances inédites qui resteront sans aucun doute dans la mémoire des cinéphiles.

Ils n’ont pas seulement reçu des nominations aux Oscars pour ces rôles. le protagoniste de roi richard gagné dans le Golden Globe 2022 du meilleur acteur dans un film dramatique et du meilleur acteur dans le Récompenses SAG. Aussi, l’interprète tic, tic… BOUM ! Il a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film, une comédie ou une comédie musicale.

Maintenant… Will Smith peut prendre l’Oscar et battre Andrew Garfield ? Bien que sa performance ait été impeccable, la vérité est qu’elle n’est pas trop différente des autres rôles que nous avons déjà vus de l’acteur américain qui vient de confirmer son retour avec la suite de Je suis une légende. D’autre part, le rôle principal de l’ancien Spider-Man a montré sa polyvalence, une préparation intéressante en termes de musique, tant vocalement que physiquement, et sans aucun doute une interprétation qui se démarque grandement du reste des nominés et mérite être récompensé.

