Will Smith parle d’être emprisonné et de perdre sa propriété peu de temps après avoir remporté un Grammy

Will Smith a parlé d’avoir été emprisonné et d’avoir sa maison et ses voitures saisies peu de temps après avoir remporté un Grammy.

L’acteur et rappeur de 53 ans a eu une carrière extrêmement réussie, mais les choses ont mal tourné au début des portes.

En 1989, Smith et Jeffrey Townes – alias DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince – ont remporté le Grammy Award de la meilleure performance rap pour le single « Parents Just Don’t Understanding », mais peu de temps après, il n’avait presque rien à son actif.

Smith a pris des décisions peu judicieuses au début de sa carrière. Crédit : Alamy

Il a dépensé son argent et ne payait pas assez d’impôts, ce qui a entraîné la reprise de sa propriété.

Et pour aggraver les choses, il s’est retrouvé derrière les barreaux pour son implication présumée dans une bagarre dans une station de radio impliquant son garde du corps Charles Alston et le promoteur de disques William Hendricks.

Les charges retenues contre lui ont été abandonnées, mais Smith a déclaré que c’était à ce moment-là qu’il avait atteint le « fond du terrain ».

Dans un extrait de La conversation d’Oprah : Will Smith, l’hôte demande : « Alors juste avant Prince frais de Bel-Air, je pense que les gens seraient surpris de savoir que c’est la première fois que je réalise… que tu as pratiquement tout perdu.

« Le gouvernement a saisi vos voitures, il a pris votre maison, vous vous êtes retrouvé en prison. Vous le décrivez en deux mots en fait, » le fond « .

« Qu’est-ce qui était à l’origine de cette chute, Will ? Et la leçon de vie que tu en as tirée ?

Smith a réfléchi: « Quand il pleut, il pleut. Alors, entrant dans la bagarre à la station de radio, Charlie frappe le mec qui m’a envoyé en prison, donc l’argent est parti, la voiture est partie.

« Je suis allongé par terre dans une cellule de prison et je me dis : ‘Vous vous moquez de moi !’

« J’ai gagné un Grammy il y a huit mois. Genre, qu’est-ce qui se passe ? »

« Et c’est juste la spirale quand ça commence à aller dans l’autre sens.

« C’est comme, parfois, il suffit de sortir du chemin et d’attendre que la spirale descendante s’arrête. »

Smith fait actuellement la promotion de ses nouveaux mémoires Volonté, qui sort mardi (9 novembre).