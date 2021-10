Will Smith nomme Wild Wild West comme son pire film : c’est une épine dans mon côté

Chaque acteur a un film dans lequel il souhaite ne pas être apparu et Will Smith ne fait pas exception à la règle. Bien qu’un certain nombre de films aient été critiqués par les critiques au cours de sa carrière, il semble que Smith lui-même ait un film qui se démarque des autres comme son plus grand regret. Participant à « Actually Me » de GQ, qui a vu Smith discuter sous couverture avec des utilisateurs de médias sociaux, un utilisateur de Quora a demandé : « À votre avis, quel est le pire et le meilleur film de Will Smith ? » Smith semblait avoir une réponse facile pour les deux côtés de la question dans sa réponse.

« Pour le mieux, je pense que c’est une égalité entre le premier Hommes en noir et La poursuite du bonheur. Pour différentes raisons, ce sont les deux films presque parfaits. Le pire? Je ne sais pas, Far West sauvage est une épine dans mon côté. Me voir en gars… je n’aime pas ça. »

Il n’est pas injuste de dire que Far West sauvage a été détruit par les critiques lors de sa sortie à la fin des années 1990, mais en plus de cela, c’est aussi le film que Smith a décidé de faire qui l’a vu refuser le rôle de Neo de Keanu Reeves dans La matrice. Aïe, en effet. Du coté positif, Far West sauvage a donné à Smith un single à succès avec la chanson titre, donc au moins il peut en tirer une certaine consolation, même si cela ne suffit clairement pas à l’empêcher de se souvenir du film pour toutes les mauvaises raisons. Smith a également précédemment exprimé ses opinions négatives sur le film.

Le western steampunk de 1999 était une version très lâche de la série des années 60 Le Far West sauvage, qui avait lui-même un téléfilm en 1980 intitulé Plus de Far West sauvage. Sur le papier, le film semblait être un succès garanti, avec Will Smith apparaissant aux côtés de Kevin Kline, Kenneth Branagh et Salma Hayek et sous la direction de Hommes en noir barreur Barry Sonnenfeld. Cependant, l’histoire de deux agents des services secrets américains qui doivent travailler ensemble pour protéger le président Ulysses S. Grant de diverses menaces dans le cadre du Far West, n’a tout simplement pas attiré l’attention du public et a atterri du mauvais côté de nombreux la langue acérée des critiques lorsqu’elle est sortie dans les cinémas. Il a également été nommé comme l’une des adaptations télévisuelles au cinéma les plus inaccessibles.

Avec un budget de 170 millions de dollars, un chiffre qui en a fait l’un des films les plus chers jamais réalisés à l’époque en tenant compte de l’inflation, les recettes au box-office n’ont totalisé que 222 millions de dollars, ce qui en fait un échec financier. En plus de cela, le film s’est retrouvé dans le collimateur des Raspberry Awards où il a remporté cinq de ses huit nominations dont Worst Picture et Worst Original Song. Il n’est donc pas surprenant que le film détienne actuellement une cote d’approbation de 17% sur Rotten Tomatoes, avec un consensus de « Bombastic, maniaque et largement sans rire, Far West sauvage est un raté bizarre dans lequel un plus grand soin a été apporté aux effets spéciaux qu’au scénario. »

Alors que Will Smith a réussi à se racheter maintes et maintes fois au cours des deux décennies qui se sont écoulées depuis Far West sauvage terni sa série de succès des années 90, il est clair que le souvenir de l’échec du film lui reste toujours gravé. Vous pouvez ensuite le découvrir dans le nouveau biopic King Richard, qui sortira en salles et sur HBO Max le 19 novembre.

Sujets : Far West sauvage