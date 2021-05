Will Smith Instagram Weight Gain Photo: Pourquoi les gens l’aiment dans la «  pire forme de sa vie  »

Le dimanche 2 mai, Will Smith s’est rendu sur Instagram pour révéler comment son corps avait changé au cours de l’année écoulée pendant la quarantaine.

De nombreux fans et célébrités louent Smith et son message pour son.

Le message de Smith en dit long sur le nombre de personnes qui se sentent isolées. Cela a également ouvert une véritable conversation sur la positivité corporelle.

Quel est le message de Will Smith qui a fait parler de tout le monde de la prise de poids?

L’homme de 52 ans a partagé une image de lui-même debout au bord d’un lac ou d’un étang tout en portant un short court, un sweat à capuche zippé révélant sa poitrine et son ventre et des pantoufles aux pieds.

La légende dit: « Je vais être sincère avec vous – je suis dans la pire forme de ma vie. »

La photo semble être une photo candide de l’acteur car il ne regarde pas la caméra mais sourit définitivement et parle à quelqu’un.

L’image est sur Instagram depuis 18 heures jusqu’à présent et a déjà recueilli plus de 5,3 millions de likes.

Bien que l’acteur de « Men in Black » ait sous-titré le message dans ce qui semble être un ton négatif, il semble également qu’il soit tout à fait d’accord avec la prise de poids. Il n’a pas peur de montrer au monde et à des millions de personnes à quoi ressemble son corps, même s’il n’est plus ce qu’il était.

L’acteur légendaire est apparu dans des films exigeants où un bon physique était indispensable, comme «I Am Legend» et «Suicide Squad». Ces rôles l’obligeaient à suivre un régime strict et un régime d’entraînement impeccable.

Pourquoi l’image corporelle de Smith sur Instagram a-t-elle résonné avec autant de gens?

Smith est juste l’un des nombreux qui ont subi des changements dans leur corps au fil des ans et ont souffert mentalement à cause de cela.

Selon des enquêtes menées par la Mental Health Foundation au Royaume-Uni, 37% des adolescents se sentent bouleversés et 31% des adolescents ont honte de leur propre image corporelle. La même enquête a révélé que 40% de ces adolescents interrogés blâment les médias sociaux comme la raison pour laquelle ils s’inquiètent tant de leur image corporelle.

C’est pourquoi tant de gens ont pris le temps de commenter le post de Smith. Ils l’ont remercié et félicité pour avoir partagé son «vrai» côté et pour avoir prouvé que personne n’est dispensé de se sentir déprimé par son image corporelle.

Des célébrités et des influenceurs comme Amy Schumer, Questlove, Casey Neistat, Nick Kyrgios, Joel Kinnaman et tant d’autres ont commenté le message, qualifiant l’acteur de «vrai» ou tout simplement amoureux de l’image en général.

«C’est le message le plus étonnant de l’histoire des médias sociaux», a écrit Questlove.

«Laisse-moi être réel avec toi. Vous avez 52 ans. Vous avez l’air super », a écrit George Resch. Resch, mieux connu sous le nom de Tank Sinatra, est un créateur de mèmes avec plus de 2,7 millions d’abonnés sur Instagram.

Les fans ont également commenté la façon dont Smith favorise sans le savoir la positivité corporelle. Beaucoup ont écrit comment Smith brise la stigmatisation selon laquelle toutes les célébrités ont besoin d’avoir un corps «parfait» et que tout le monde devrait se sentir à l’aise dans sa propre peau.

Être franc à propos du COVID-19 et abandonner la honte

L’acteur a posté plusieurs vidéos tout au long de la quarantaine et du temps de tout le monde dans l’isolement, se moquant du nombre de personnes qui s’entraînent et restent en forme, tandis que d’autres se laissent aller et mangent tout ce qui est en vue.

En fin de compte, que ce soit intentionnel ou non, Smith répand le message qu’il est normal de regarder comme on le fait. Tant que l’on peut se sentir à l’aise pour qui il est, c’est ce qui compte.

Le COVID-19 a affecté tant de personnes de différentes manières. Une enquête montre que 61% des Américains ont pris du poids tout au long de la pandémie d’une année. Ce que Will Smith a publié sur Instagram favorise une image corporelle positive et réelle tout en laissant entendre qu’il n’est pas totalement à l’aise avec le changement, et c’est bien aussi.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.