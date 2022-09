Will Smith fête ses 54 ans : que fait-il après la polémique aux Oscars 2022

in

Will Smith a joué dans l’une des grandes controverses de l’année avec sa gifle à Chris Rock aux Oscars 2022. Que fait l’acteur aujourd’hui ?

Will-Smith fête aujourd’hui 25 septembre car c’est son 54e anniversaire et on peut enfin dire que la célébrité laisse derrière elle la polémique sur la gifle qu’il a donnée à Chris Rock dans la présentation du Oscars 2022. le protagoniste de roi richard cherche à relancer sa carrière et nous allons vous raconter comment ce talentueux acteur hollywoodien passe son temps.

Il est temps que Will-Smith recommencez à faire ce que vous faites le mieux : les films. Dans cette optique, l’interprète prépare un film avec l’un des réalisateurs de Mme Merveille, Sharmeen Obaid Chinoyvainqueur de deux oscar pour ses courts documentaires Sauver la face Oui Une fille dans la rivière : le prix du pardon. Il semble que l’acteur sache bien à qui s’adresser pour son retour attendu.

Sharmeen Obaid Chinoy a un film très ambitieux prévu lors de la sortie du titre éclatune histoire de science-fiction dans laquelle Will-Smith apparaîtra en tant que producteur mais dans lequel il reviendra probablement aussi comme l’une des faces visibles de ce projet que beaucoup attendent. Akiva Goldsmanl’un des partenaires réguliers de Smith à Hollywood, sera également de la partie.

Will Smith revient à Hollywood

éclat Il est basé sur une trilogie de romans de Marcus Sakey qui raconte l’histoire, se déroulant dans le futur, de 1% de la population humaine, connue sous le nom de anormaux, qui sont considérés comme une menace pour le reste de la société en raison de leurs pouvoirs spéciaux. Le protagoniste de l’intrigue est Nick Cooper, qui fait partie de ce groupe de personnes, qui se consacre à éliminer les autres anormaux par ordre du gouvernement.

D’autre part, Will-Smith a été confirmé pour revenir à une franchise d’action réussie où il s’est démarqué dans l’un des rôles les plus mémorables de l’acteur. On parle de mauvais garçons 4le film où il partagera à nouveau le casting avec Martin Laurentun autre interprète qui n’échappe pas à la polémique, et avec qui ils espèrent surprendre le public du monde entier comme ils l’ont fait auparavant.

Rappelons-nous que Will-Smith a été opposé pendant 10 ans par l’Académie d’Hollywood à l’événement de la Prix ​​Oscar à cause de sa gifle Chris Rock lors de la dernière cérémonie de ces prix emblématiques. Cependant, l’acteur essaie « réarranger » sa carrière et qui comprend la première de émancipation dans AppleTV+ plus tard cette année ou début 2023.

