Will Smith et son ex-femme Sheree Zampino sont-ils maintenant amis?

La relation de Will Smith et Jada Pinkett Smith a été un sujet de conversation et de controverse depuis qu’ils se sont réunis, en partie à cause de la célébrité de chacun d’eux et en partie à cause du mystère qui entoure leur relation. Avant que Will soit avec Jada, il était marié à Sheree Zampino. Quelle est la relation de Will avec Sheree maintenant?

Sheree Zampino et Will Smith | Collection Ron Galella, Ltd./Ron Galella via Getty Images

La relation de Will Smith et Sheree Zampino

La chose intéressante à propos de la relation de Will et Zampino est que Will a en fait rencontré sa première femme quand il avait l’intention de rencontrer Jada. Il avait eu envie de rencontrer Jada depuis l’avoir vue sur Un monde différent.

“Je suis allé à Different World pour rencontrer Jada et rencontré Sheree et j’ai fini par épouser Sheree et avoir Trey avec Sheree”, a déclaré Smith sur Table rouge, selon The List. “Je n’ai pas rencontré Jada ce jour-là … nous avons eu tous ces quasi-accidents.”

Après une rencontre sur le tournage de Un monde différent, Will et Zampino se sont mariés en 1992 et ont eu leur fils Trey. Lorsque Will a finalement rencontré Jada, il a réalisé à quel point leur lien était fort, mais il n’a jamais eu l’intention de divorcer de sa femme. Donc, à la place, Zampino a demandé le divorce.

Selon Zampino, ce n’est pas l’infidélité qui a provoqué la fin de la relation.

«Notre mariage a pris fin parce que nous étions si jeunes», a écrit Zampino sur Facebook. «C’est juste beaucoup de responsabilité. Le mariage n’est pas facile. Surtout à cet âge.

Will a épousé Jada en 1997.

Sheree Zampino, Will Smith et son fils Trey Smith | Ron Eisenberg / Archives Michael Ochs / Getty Images

La relation de Will et Sheree

Pour Zampino, continuer sa vie après Will n’a pas été difficile.

«Au moment où j’ai divorcé, c’était il y a très, très, très longtemps», a-t-elle récemment déclaré à Fox News. «Les réseaux sociaux n’existaient même pas. Donc je ne l’ai pas traité d’une manière aussi publique. Quand nous avons divorcé, il était évident que nous ne travaillions pas. Mais maintenant, il s’agit de notre fils. Je vous le dis, nous avons magnifiquement fait le changement.

Will et Zampino sont arrivés à un point où ils peuvent coparentalité presque sans apparence.

«Je ne dis pas que c’était sans problème et que nous n’avons rencontré aucune bosse», a déclaré Zampino. «Mais je pense qu’en termes de coparentalité, nous avons plus de succès, beaucoup plus de succès en fait, que dans une dynamique conjugale. Nous avons été mis sur cette Terre pour être co-parents. C’est ce que nous avons fait et c’est ce que nous faisons. Nous nous aimons et ça a été incroyable. Cela a été une bénédiction.

Jada Pinkett Smith et Sheree Zampino s’entendent-ils?

Au début, Jada et Zampino ne s’entendaient pas, mais finalement Jada a dû accepter le fait que Zampino allait être là pour toujours.

«L’un des mécanismes d’adaptation avec moi avec Sheree était vraiment, comme, ‘Hé, elle m’a offert.’ Elle l’a vraiment fait. Elle m’a offert un cadeau », a déclaré Jada, selon Oprah Magazine. «J’ai commencé à mettre cela dans ma psychologie. Elle n’est pas une ennemie. Elle m’a fait une faveur. Mais en plus de cela, j’ai dû entrer dans une psychologie encore plus profonde de «Elle est la mère de Trey», alors que ma relation avec Trey s’approfondissait.

Maintenant, les trois ont une relation où ils peuvent coparentalité sans aucune de l’animosité qui a coloré le début de leur relation.