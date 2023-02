»La franchise »mauvais garçons » reviendra avec un quatrième film mettant en vedette Will-Smith Oui Martin Laurent. Sony Pictures a affirmé que les deux parties avaient signé pour apparaître dans »Mauvais garçons 4 », avec la suite à venir en pré-production à l’intérieur du studio.

Les administrateurs de »Ms. Marvel » et autres créatifs, adil el arbi Oui Billal Fallah, reviendront pour réaliser le film comme ils l’ont fait avec » Bad Boys for Life ». De plus, »Bad Boys 4 » comprend Smith et Lawrence en tant que producteurs du film, rejoignant Jerry Bruckheimer, Doug Belgrade Oui Tchad Oman.

Smith et Lawrence ont tous deux confirmé leur implication dans le nouveau film via leurs réseaux sociaux, bien que Sony n’ait pas révélé de date de sortie provisoire pour « Bad Boys 4 ».

La franchise »Bad Boys » a été un succès lors de sa sortie en salles en 1995. Le film d’action-comédie voit Marcus Burnett et Michael »Mike » Lowrey, interprétés respectivement par Smith et Lawrence, deux agents des stupéfiants de Miami chargés avec le nettoyage des rues des éléments criminels.

Dirigée par Michael Bay, le premier film »Bad Boys » a réussi à récolter la somme incroyable de 141 millions de dollars, en comptant seulement un budget de 19 millions de dollars. Le succès de » Bad Boys » a conduit à deux films de suivi avec » Bad Boys II » de 2003 et » Bad Boys for Life » de 2020.

Après la polémique de Smith lors de la dernière édition des Oscars, de nombreuses rumeurs ont circulé selon lesquelles l’acteur ne participerait pas à un nouveau film »Bad Boys », après avoir été banni pour les 10 prochaines années des Awards de l’Académie. Cependant, même avec cela, les réalisateurs ont exprimé qu’ils aimeraient travailler à nouveau avec Smith à l’avenir.

La dernière participation de Will Smith au cinéma était son rôle principal dans »Emancipation », un film qui a été créé en décembre dernier, où Smith est vu jouer Peter, un esclave qui fuit une plantation de Louisiane après avoir été presque fouetté à mort.

»Bad Boys 4 » n’a pas encore de date de sortie.