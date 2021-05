Will Smith et Mark Wahlberg ont surpris tout le monde en étant en surpoids

Ultra Premium Direct 12 kg - Croquettes Light pour Chiens adultes en Surpoids ou Stérilisés - Love & Care

Vous souhaitez faire maigrir votre chien ? Nos croquettes Light Love & Care ont été conçues pour les chiens adultes de toutes tailles ayant besoin de perdre du poids et les chiens stérilisés ayant tendance à l'embonpoint. Lorsque votre chien est stérilisé ou s'il est prédisposé génétiquement à l'embonpoint, il est préférable de lui donner un aliment light en prévention avant de voir apparaitre des signes importants de surpoids. Nos croquettes chien en surpoids Love & Care vous permettront de maintenir le poids de forme de votre chien ou de le faire maigrir en fonction de ses besoins. Ainsi, il sera en mesure de rester plus longtemps en pleine forme. Certaines races de chiens ont des prédispositions concernant le surpoids. Certains chiens stérilisés peuvent prendre du poids suite à cette opération. Ce surpoids peut dégrader le bien-être et la santé de votre chien au quotidien et entraîner des problèmes cardiaques, des difficultés pour se déplacer ou encore des problèmes articulaires. De formulation vétérinaire, nos croquettes Light Love & Care contiennent moins de matières grasses et ont une teneur en fibres végétales plus élevée que nos croquettes pour chiens adultes « classiques » elles sont idéales pour faire maigrir un chien ! Les fibres vont contribuer à augmenter la sensation de satiété et agiront également positivement sur le transit. La teneur en protéines animales est élevée, les ingrédients d'origine animale sont toujours les 1ers ingrédients, pour couvrir les besoins de votre chien et éviter la fonte de sa masse musculaire. Nos croquettes ont une faible teneur en céréales puisqu'elles sont fabriquées sans blé et sans maïs. La seule céréale utilisée est le riz. Il s'agit d'une source d'énergie très digestible et riche en fibres pour votre chien. Elles sont également fabriquées sans gluten. Nos croquettes contiennent de l'huile de saumon, riche en omega-3, qui contribue à la bonne santé de la peau et du pelage. Pour entretenir la dentition de votre chien et éviter l'accumulation de tartre, l'algue ascophyllum nodosum est utilisée. Des sources de chondroïtine et de glucosamine sont également incorporées pour soutenir les articulations. Les FOS et les MOS présentes dans nos croquettes participent au renforcement du système immunitaire de votre chien. La taille de la croquette est adaptée à votre chien. Composition COMPOSITION porc et poulet déshydratés (34%), riz (25%), pois (15%), graisse de poulet (6%), fibre végétale (5%), cosse de caroube (3%), pulpe de betterave (2%), huile de saumon (1,5%), tapioca, levure de bière, vitamines et minéraux, extrait de levure saccharomyces cerevisiae (source de MOS et de β-glucanes), inuline (FOS), ascophyllum nodosum, huiles essentielles (origan, cannelle, girofle, thym), chlorhydrate de glucosamine, sulfate de chondroïtine, yucca schidigera. ADDITIFS NUTRITIONNELS (Au Kg) VITAMINES vitamine A 18.000 UI, vitamine D3 1.800 UI, vitamine E 200 mg, vitamine C 100 mg, taurine 500 mg, L-carnitine 160...