Will Smith et Chris Rock se sont retrouvés après les Oscars 2022 et c’est ce qui s’est passé

in

oscars 2022

Il a été révélé que les acteurs se sont retrouvés après la célébration et ont laissé des détails spécifiques sur ce qui a été discuté après le moment qui est sur toutes les lèvres.

© GettyWill Smith et Chris Rock se sont retrouvés après les Oscars 2022 et c’est ce qui s’est passé.

Le dimanche 27 mars 2022 s’annonçait inoubliable puisque la 94e édition du Prix ​​Oscar, qui récompensent les meilleurs de l’industrie de l’année précédente. Cependant, tout a été éclipsé après la grande controverse qu’ils ont organisée Will Smith et Chris Rockmême si l’on savait que il y a eu une nouvelle rencontre derrière les caméras et ils ont échangé des mots. Qu’ont-ils dit exactement ?

La nuit s’est déroulée normalement, mais l’ambiance est devenue inconfortable lorsque l’humoriste est monté sur scène pour présenter la catégorie du meilleur documentaire, sans commencer par son propre monologue. Dans celui-ci, il soulignait que Jada Pinkett était censée jouer dans un film « GI Jone », où le personnage féminin central a les cheveux rasés, comme ellealors son mari l’a mal pris et l’a frappé devant les personnes présentes.

+ Comment se sont passées les retrouvailles après le coup d’État aux Oscars 2022 ?

Bien que le moment ait surpris tout le monde, on pense qu’il existe une ancienne nuisance de Volonté par des antécédents qui étaient à nouveau liés à Jadecomme quand en 2016, Chris a plaisanté avec elle sur une impulsion à boycotter les Oscars de cette année-là alors qu’elle n’avait pas été invitée à la cérémonie. Cette situation semble avoir révélé certains malaises auxquels on ne s’attendait pas, puisqu’ils avaient travaillé ensemble et partagé plusieurs événements.

Il parait, tout est du passé pour les deuxtel que rapporté par Sean « Diddy » Combs au milieu de la soirée Vanity Fair, où il a commenté que il y a eu une rencontre entre les artistes et ils se sont réconciliés. « Ce n’est plus un problème. C’est fini. Je peux le confirmer. »a expliqué l’homme de 52 ans, déclarant plus tard : « Tout est amour. Ils sont frères ». Quelques heures avant, le site Page 6 il l’avait confirmé puis officialisé par un mot proche d’eux.

Lorsque Will-Smith a reçu le prix du meilleur acteur pour roi richards’est excusé auprès des autres nominés et de l’Académie, mais n’a pas abordé Chris Rockdonc il y avait un doute quant à savoir s’il pourrait y avoir une réunion ultérieure et maintenant nous savons que les deux sont en bons termes. En ce moment, des nouvelles des conséquences de cet acte sont attendues et l’interprète vainqueur pourrait dire adieu à sa statuette si l’Académie en décide ainsi.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂