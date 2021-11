Will Smith « est tombé amoureux » de sa co-star lors de son premier mariage

Will Smith a admis qu’il était « tombé amoureux » d’une co-star lors de son premier mariage.

Dans ses mémoires, l’homme de 53 ans raconte comment sa carrière a affecté sa relation avec sa première épouse, Sheree Zampino.

Et l’acteur dit que lorsqu’il tournait le film de 1993 Six DEGRES DE SÉPARATION, il a remarqué qu’il avait développé des sentiments forts pour sa co-star, Stockard Channing.

Écrivant dans son livre, le père de trois enfants a déclaré: « Sheree et moi étions dans les premiers mois de notre mariage avec un tout nouveau bébé et pour Sheree, je peux imaginer que cette expérience a été pour le moins troublante.

« Elle avait épousé un gars nommé Will Smith et maintenant elle vivait avec un gars nommé Paul Poitier [his character’s name in the film].

« Et pour aggraver les choses, pendant le tournage, je suis tombé amoureux de Stockard Channing.

« Après la fin du film, Sheree, Trey et moi sommes retournés à LA. Notre mariage a connu des débuts difficiles.

« Je me suis retrouvé désespérément désireux de voir et de parler à Stockard. »

Mais ce n’est pas la première fois que Will parle de ses sentiments déroutants pour sa co-star.

S’exprimant en 2015, il a déclaré à Esquire : « Avec Six DEGRES DE SÉPARATION, J’ai eu un avant-goût des dangers d’aller trop loin pour un personnage.

« Mon personnage était amoureux du personnage de Stockard Channing. Et je suis tombé amoureux de Stockard Channing. »

Après qu’on lui ait demandé si c’était « Will Smith l’être humain » qui était tombé amoureux de Channing, il a répondu : « Will Smith.

« Alors le film était terminé et je suis rentré chez moi, et je mourais d’envie de voir Stockard. Je me suis dit : ‘Oh non ! Qu’est-ce que j’ai fait ?’

« C’était ma dernière expérience avec la méthode Method, où vous reprogrammez votre esprit. Vous jouez en fait avec votre psychologie. Vous vous apprenez à aimer les choses et à les détester. »

Ajoutant: « C’est un endroit vraiment dangereux quand vous y devenez bon. Mais une fois que j’ai eu cette expérience, j’étais comme, No more Method agissant.

« Je dépensais pour Six degrés… Je voulais tellement bien jouer que j’ai passé six, sept et huit jours dans le personnage avant de tourner, et il faut faire attention à ça. »

