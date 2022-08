Will Smith est revenu sur ses réseaux sociaux avec une vidéo insolite

in

célébrités

Will Smith s’était déjà excusé en ligne pour l’incident avec Chris Rock aux Oscars. Maintenant, il est revenu sur ses réseaux avec un post étrange !

Will-Smith

L’incident du dernier volet de la Prix ​​Oscar où Chris Rock a fait une blague décalée sur Jada Pinkett Smith et Will-Smith est monté sur scène pour gifler le comédien a été l’un des plus grands scandales de l’histoire de cet événement qui a causé de nombreux maux de tête au protagoniste de Jour de l’indépendance dont la carrière cinématographique a été affectée après cette situation malheureuse.

Après une période de scandale Will-Smith Il a profité de ses réseaux sociaux pour présenter ses excuses à Chris Rock et dire au monde à quel point il a regretté d’avoir joué dans cet événement qui a détruit de nombreuses vies tout en décevant ses partisans. Depuis, l’acteur a eu une retraite spirituelle avec l’idée de retrouver l’équilibre après le « violent » épisode.

Le retour de Will Smith sur les réseaux sociaux

À présent Will-Smith est réapparu sur Instagram avec une vidéo plutôt bizarre où un petit singe dérange un grand gorille qui décide plus tard de chasser le petit gars audacieux. l’acteur de escouade suicide a ajouté une phrase au message : « Moi, j’essaie de revenir sur les réseaux sociaux ». Nous pouvons supposer que Will-Smith il se voit comme quelqu’un de tout petit face à un univers de gens qui le jugent pour ses actes.

Oui ok Will-Smith admis qu’il voulait contacter Chris Rock Après l’altercation pour s’excuser de ses actes, l’humoriste n’est toujours pas prêt à avoir cette conversation, bien qu’il ait fait référence dans l’une de ses émissions au coup reçu aux Oscars : « Même si j’ai été frappé par ‘Suge Smith’, je suis allé travailler le lendemain, j’ai des enfants »a-t-il déclaré en faisant une drôle de référence à un rappeur qui a déjà frappé Tupac Shakur.

Will-Smith utilisé leurs réseaux pour s’excuser, essayé de communiquer avec Chris Rock et même fait une retraite spirituelle pour trouver la paix. Concernant son parcours professionnel, on peut s’attendre à ce que le prochain volet de mauvais garçons continuer comme sa co-star dans ce film, Martin Lawrence, l’a fait remarquer. Il faudra un certain temps avant que le protagoniste de roi richard trouver la tranquillité d’esprit dont vous avez besoin.

Pendant ce temps, la famille de Chris Rock Il a eu le temps de parler de cette situation avec la mère de l’humoriste, désapprouvant les agissements de Will-Smith. L’agresseur a en même temps déclaré qu’il était très proche du frère de Rock et que cette situation signifiait sûrement un dommage irréparable à ce lien, pour lequel il voulait s’excuser auprès d’eux depuis qu’il avait repris ses esprits.

