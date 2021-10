Will Smith espère revenir en tant que Deadshot dans la suite de Suicide Squad

Deadshot était l’un des acteurs clés de David Ayer Escouade Suicide, alors quand on a commencé à parler d’une suite, on a évidemment cru que Will Smith ferait partie du nouvel ensemble. Cependant, cela ne s’est pas produit, et entre les rumeurs selon lesquelles Idris Elba reprenait le rôle à un moment donné, il était difficile de voir que Smith reprendrait le rôle à tout moment après La brigade suicide. S’exprimant dans une nouvelle vidéo GQ Undercover, l’acteur a tous deux confirmé pourquoi il n’apparaissait pas dans le point de vue de Gunn sur le groupe hétéroclite de méchants de DC, mais plus étonnamment semblait suggérer qu’il serait ouvert à un retour dans la franchise.

« Oui, je travaillais et ils étaient prêts à tirer. C’était un problème de timing », a déclaré Smith à propos de la raison de son absence, avant de demander: « Ils ont laissé Deadshot dehors, n’est-ce pas? » Après une confirmation hors caméra, il a poursuivi: « Alors Idris joue un personnage différent ou joue-t-il Deadshot? D’accord, cool, donc je peux revenir. »

Il y avait beaucoup de confusion au moment du casting d’Idris Elba dans le film, avec des rapports suggérant immédiatement qu’il reprendrait le rôle de Smith, avant qu’il ne soit finalement révélé qu’il jouerait en fait le rôle complètement différent de Bloodsport. . Cependant, bien qu’il ait été nié qu’il ait jamais été aligné pour remplacer Smith, certaines interviews ont suggéré qu’il y avait eu un moment où Deadshot était dans le film, ce qui signifiait qu’avec le temps, il devenait évident qu’il devait être retiré, Elba’s Bloodsport a été poussé pour combler le vide.

Dans une précédente interview, le producteur Peter Safran a admis qu’il y avait eu à un moment donné un plan pour que le personnage de Will Smith revienne dans The Suicide Squad. Il a dit : « Nous en avons discuté, mais je pense que le testament [Smith] de tout cela était vraiment plus une question d’horaire qu’autre chose. Nous savions que nous devions commencer le tournage en septembre parce que, franchement, nous savions probablement plus tôt que les autres que James allait revenir et faire Gardiens. Il était donc très important que nous commencions à tourner lorsque nous avons commencé à tourner et que Will n’était pas disponible, et cela a facilité les choses tout autour. Qu’est ce que tu vas faire? Il n’est pas disponible. Donc, c’est aussi bien, franchement, d’aider à le séparer du premier film, je pense, d’une plus grande manière. »

Bien que les questions sur le rôle d’Elbe dans le film aient pu causer des problèmes à certaines personnes, l’acteur lui-même était ravi que la distraction lui ait permis d’entrer dans le film en tant que Bloodsport sans que personne ne sache vraiment que c’était le personnage qu’il allait jouer jusqu’à ce qu’ils soient prêt à faire la révélation. « Ces rumeurs seraient naturelles parce que Will a dit qu’il ne rejoindrait pas le deuxième film, il était donc tout à fait naturel que le public ou les fans pensent que je reprendrais le personnage de Deadshot parce que le personnage de Deadshot vivait dans l’autre film », Elba a déclaré dans une interview avec Entertainment Tonight. « Mais je suis vraiment satisfait que James [Gunn] ne voulais pas faire ça, je ne voulais pas faire ça. Deadshot est un personnage génial et Will le tue, donc j’étais vraiment ravi que le public et les fans maintiennent cette rumeur. »

La brigade suicide arrive sur Blu-ray, DVD et 4K UHD le 28 octobre.

Sujets : Suicide Squad, Suicide Squad 2