Will Smith en route pour l’Oscar grâce à son travail sur King Richard

Will Smith n’est pas une personne étrange pour L’Académie. Grâce à Ali, d’abord, puis par À la recherche du bonheur a reçu deux nominations pour oscar. Tout indique que de la main de le roi richard, le nouveau film de Photos de Warner Bros., est en passe de recevoir le troisième et c’est peut-être le charme. C’est ce que l’on croit depuis que le film a commencé à être vu dans certains festivals.







Le festival du film de Telluride a été le premier à projeter le film réalisé par Reinaldo Marcus Vert. Le film se concentre sur la vie de Richard Williams, le père des deux joueurs de tennis les plus importants de l’histoire, Vénus et Serena Williams, et ses « Méthodes non conventionnelles », comme le dit le synopsis officiel, pour faire de ses filles des légendes du sport. Le film sortira le 25 novembre avec les protagonistes de Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi singleton, Tony Goldwyn et Jon Bernthal.

Après sa projection en Telluride, certains critiques ont commencé à parler Will Smith en tant que candidat clair pour oscar en 2022. Richard Lawson, de Salon de la vanité, a noté que l’acteur « Gagnerait ça oscar« et que le film « Il a tous les éléments nécessaires pour en faire un succès ». Clayoton Davis, du même média, a déclaré que Forgeron c’est dans « La première ligne de ce qui allait devenir la carrière impitoyable du meilleur acteur ». Pour l’artiste, de son côté, l’occasion de se diriger le roi richard, qui dépeint et honore une personne encore en vie, a été l’un des « Des récompenses plus importantes » qui l’a touché dans sa carrière.

L’affiche officielle du film qui arrivera en novembre. (Photos Warner Bros.)



Le travail de Will Smith a tout pour L’Académie il aime généralement ça quand il s’agit de remettre ses prix. De l’idée d’interpréter une personne qui existe ou a réellement existé, à l’utilisation de prothèses pour essayer de ressembler le plus possible à qui il incarne. De plus, il y a le détail qui Forgeron mettre un peu de poids pour compléter son look, et c’est quelque chose qui fascine souvent ceux qui votent en les oscars.

Ce que le réalisateur de Rey Richard a dit

Dans une récente interview avec Los Angeles Times, Vert parlé du travail accompli par Will Smith pour son film et a mis en valeur à la fois son rôle d’acteur, ainsi que celui qu’il a eu en tant que producteur. « Ce film profite du charisme de Volonté et ses dons naturels de comédie, mais il disparaît vraiment physiquement dans ce rôle d’une manière que nous ne l’avons pas vu souvent dans sa carrière. », a assuré le réalisateur.

Will Smith aux côtés de Saniyya Sidney et Demi Singleton, qui incarnent les sœurs Williams. (IMDb)



« Je pense qu’il s’est beaucoup amusé à manger et à apprécier ce processus. », a déclaré le directeur et a souligné que dès le début ils ont parlé avec Will Smith sur la nécessité de Richard Williams était un personnage « compliqué ». Vert a expliqué qu’il n’avait pas pu rencontrer le père des joueurs de tennis et que Volonté Soit. « C’était une de ces choses qui ne se sont pas concrétisées »Il a souligné, tout en expliquant que la santé de l’homme était très fragile et c’est pourquoi ils ont décidé de le laisser tranquille.