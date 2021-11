Will Smith dit son « cœur brisé » lorsque Jaden Smith a demandé à être émancipé à 15 ans

Dans un extrait de son mémoire récemment publié Volonté partagé avec les gens, le Hommes en noir et Ali L’acteur a déclaré qu’il avait été frappé pendant six heures lorsque son fils a demandé s’il était un mineur émancipé.

La demande de Jaden est venue après que le couple ait figuré ensemble dans Après la Terre , que Will a qualifié de « box-office abyssal et d’échec critique ».

« Les fans et la presse étaient absolument vicieux ; ils ont dit et imprimé des choses sur Jaden que je refuse de répéter.

Il a expliqué comment, bien qu’il n’en ait jamais parlé directement avec son père, Will savait que Jaden se sentait «trahi» et «induit en erreur» par l’épreuve.

Bien sûr, la famille est à nouveau forte – malgré un certain nombre d’incidents devenus publics depuis – et Jaden a 23 ans.

Will et Jada Pinkett Smith ont également une fille, Willow, 21 ans, qui s’est taillé une carrière dans la musique.

Will a un autre fils avec son ex-femme Sheree Zampino, le musicien et acteur Trey Smith.

De plus, dans le livre, Smith a également expliqué comment il était tombé amoureux de sa co-star dans les années 1993. Six DEGRES DE SÉPARATION , Stockard Channing.

Il a expliqué : » Sheree et moi étions dans les premiers mois de notre mariage avec un tout nouveau bébé et pour Sheree, je peux imaginer que cette expérience a été pour le moins troublante.

« Elle avait épousé un gars nommé Will Smith et maintenant elle vivait avec un gars nommé Paul Poitier [his character in the film]. Et pour ne rien arranger, pendant le tournage, je suis tombé amoureux de Stockard Channing. »