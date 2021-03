Will Smith dit qu’il n’a jamais été appelé le mot N par «  une personne intelligente  »

En partageant son expérience de grandir Black in America sur un nouveau podcast, Will Smith a déclaré qu’il avait été appelé le N-word à plusieurs reprises, mais jamais par «une personne intelligente».

Smith, 52 ans, s’est entretenu avec l’animateur Jon Favreau sur le podcast «Pod Save America» sur la façon dont les expériences de racisme pendant son adolescence ont façonné sa vision du monde aujourd’hui.

(Attention: la vidéo ci-dessous contient une obscénité.)

« L’ignorance peut être éduquée. Le mal est un problème beaucoup plus difficile. Et heureusement, l’ignorance est plus répandue que le mal flagrant. » Will Smith parle de grandir en tant qu’homme noir en Amérique, de se présenter aux élections et plus encore sur un nouveau pod: https://t.co/gJRsqcKfeU pic.twitter.com/4qjQRtDrqG – Pod Save America (@PodSaveAmerica) 1 mars 2021

« J’ai été appelé n —– à mon visage probablement cinq ou six fois », dit-il. « Heureusement pour ma psyché, je n’ai jamais été appelé n —– par une personne intelligente. Alors, j’ai grandi avec l’impression que les racistes et le racisme étaient stupides et qu’ils étaient faciles à déplacer, je devais juste être Bien qu’ils soient très dangereux, je n’avais jamais regardé dans les yeux d’un raciste et vu quoi que ce soit que je percevais comme de l’intellect. «

Ses commentaires faisaient écho à ceux que Smith avait adressés en juillet dernier à la commentatrice politique Angela Rye, dans laquelle il disait que les policiers l’appelaient le mot N « à plus de 10 reprises » alors qu’il grandissait à Philadelphie.

Quand il est devenu un acteur vedette, il a vu des couches plus profondes de racisme.

«En entrant à Hollywood, j’ai commencé à voir les idées de racisme systémique», a-t-il déclaré à Favreau.

Smith a ajouté qu’il y a une différence entre l’ignorance et le mal, bien que «ce sont des jumeaux à coup sûr».

« Mais l’ignorance peut être éduquée, et le mal est un problème beaucoup plus difficile », a-t-il dit. « Heureusement, l’ignorance est plus répandue que le mal flagrant, donc j’ai toujours été encouragé par le fait que le processus d’éducation et de compréhension pourrait atténuer certains des aspects plus dangereux et plus difficiles du racisme qui ont malheureusement été ancrés dans les fibres mêmes de notre pays. «

La star de « Bad Boys » s’adresse à la race en tant qu’animatrice et productrice exécutive d’un nouveau documentaire Netflix intitulé « Amend: The Fight for America ». Le film examine le 14e amendement, qui a été ratifié lors de la reconstruction en 1868 et faisait partie d’un groupe d’amendements abolissant l’esclavage en accordant la citoyenneté à toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis, tout en leur garantissant «une égale protection des lois».

Smith, qui écrit actuellement son autobiographie, a été inspiré pour créer le film tout en regardant les manifestations contre l’injustice raciale l’été dernier à la suite de la mort de George Floyd.

«À ce moment-là, j’ai senti que je voulais faire partie de la guérison et de l’avenir de l’Amérique», a-t-il déclaré sur le podcast. « Je ressentais le changement qui se produisait dans notre pays à ce moment-là. »

Il pense que les manifestations sont un signe qu’un changement concret se produira dans la manière dont les minorités sont traitées en Amérique.

«Je suis très optimiste», a-t-il déclaré. « Dans mon étude des modèles, nous sommes au-delà du point de basculement. Les vies des Noirs ne reviendront pas à n’importe quoi. Il y a un élan derrière ce mouvement, et pas seulement pour les vies des Noirs, en termes d’égalité pour tous les individus sous le 14e amendement en Amérique. «

Smith n’a pas non plus exclu d’essayer de faire partie du mouvement en entrant un jour en politique.

«J’ai absolument une opinion», a-t-il déclaré. « Je suis optimiste, j’ai bon espoir, je crois en la compréhension entre les gens, je crois en la possibilité de l’harmonie, donc je ferai certainement ma part, que cela reste artistique ou à un moment donné s’aventure dans l’arène politique. »