Will Smith dit qu’il est devenu «  profondément insatisfait  » par des choses matérielles

Will Smith et Adrienne Banfield-Norris (la mère de Jada Pinkett-Smith) se sont assis pour une conversation sur le fait de vivre la vie avec compassion. Smith a révélé qu’il y a eu un moment dans sa vie où il est devenu «profondément insatisfait» par les choses matérielles. Il dit qu’il avait tout ce dont il pouvait rêver ou avoir besoin, mais il se sentait toujours vide.

Will Smith consacre du temps au développement spirituel

Will Smith en 2015 | Jason Merritt / Getty Images

Smith dit qu’il lit généralement au moins deux ou trois livres à la fois. Il a fait un voyage spirituel ces deux dernières années, et la lecture est une façon dont il s’éduque. Pendant le Positivement Gam podcast, il dit à Banfield-Norris que l’un des livres qu’il lit actuellement est Guerrier spirituel II par Bhakti Tirtha Swami.

«Il parle de la transition de la luxure à l’amour», dit Smith. «Il parle de la convoitise dans les termes les plus larges – soif d’argent, soif de gloire, soif de sexe – et comment vous passez du désir à l’amour. Et sa théorie est que toutes les situations avec lesquelles vous entrez en contact dans le monde sont l’école de l’amour. Donc, tout ce qui vous est présenté est votre opportunité de vous entraîner à apprendre à être aimant et gentil dans cette situation.

Will Smith dit qu’il était « insatisfait »

Will Smith lors de la première mondiale de «Focus» à Los Angeles en 2015 | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Banfield-Norris a commenté à quel point Smith est à l’écoute de «l’énergie» des autres. Elle dit qu’il sait vraiment lire les gens. Will attribue cette capacité à sa décision de vivre en pleine conscience. Il dit qu’il a réalisé il y a environ 8 ans qu’il avait besoin de faire des changements dans sa vie. Il a conclu qu’il y avait plus dans la vie que des choses matérielles.

«J’avais tout ce que je voulais avoir dans le monde matériel. J’ai été au sommet de la montagne du monde matériel. J’ai gagné autant d’argent que je le voulais, j’ai eu autant de relations sexuelles que je voulais, j’ai eu autant de célébrité.

«J’ai épuisé le monde matériel et cela ne m’a toujours pas rendu heureux», dit Smith. «Je commençais à être profondément insatisfait par les choses. Il n’y a aucune circonstance matérielle extérieure qui puisse étancher cette soif que vous essayez d’étancher à l’intérieur. En ce moment, c’est le plus heureux et le plus épanoui de ma vie.

Will Smith dit qu’il se sent maintenant épanoui et heureux

Smith se sent maintenant heureux et épanoui parce qu’il croit avoir trouvé son but dans la vie. Il dit que son but est d’aider les autres.

«Une grande partie de [feeling fulfilled] pour moi, c’est la reconnaissance que je suis un serviteur », dit Smith. «Alors, vous entrez dans la pièce le matin, et c’est mon travail divin de m’assurer que vous allez bien. Et je vais aider de toutes les manières possibles… Mon plus grand plaisir est d’aider les gens à s’épanouir. Smith dit que la plupart des gens «vivent dans une profonde angoisse mentale», alors il veut faire sa part pour aider à soulager une partie de cette souffrance.

Suivez Sheiresa Ngo sur Twitter.