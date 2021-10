Will Smith dit qu’il « considérait le suicide » dans la bande-annonce d’une nouvelle série

Will Smith a révélé qu’il avait déjà « considéré le suicide ».

L’acteur s’est récemment soumis à un régime de remise en forme rigoureux pour l’aider à se remettre en forme après s’être un peu laissé aller au cours de la dernière année.

Mais bien plus que sa santé physique, La meilleure forme de ma vie plonge profondément dans la vie personnelle de l’homme de 53 ans et ses luttes avec son bien-être mental.

Au cours de la bande-annonce de la série en six parties, Smith est assis au bout d’une table et parle à sa famille, lorsqu’il dit: « C’était la seule fois de ma vie où j’ai pensé au suicide. »

Cependant, on ne sait pas de quel moment précis il parle.

Crédit : YouTube

La bande-annonce se termine ensuite par la lecture par Smith d’un extrait particulièrement émouvant de son nouveau livre.

Déchirant, il dit: « Ce que vous avez fini par comprendre en tant que Will Smith, le MC qui annihile les extraterrestres, star de cinéma plus grande que nature, est en grande partie une construction, un personnage soigneusement conçu et affiné conçu pour me protéger, pour cacher moi-même du monde.

Ces révélations surviennent alors que Hommes en noir L’acteur avait l’air de perdre 20 livres en 20 semaines après avoir pris quelques kilos pendant la pandémie.

Et bien qu’il ait dit à l’équipe qu’il voulait abandonner et qu’il en avait « fini » avec l’idée, le père de trois enfants a réussi à se relever et à surmonter la douleur, et a récemment informé ses fans de la façon dont il était en train de faire.

Crédit : YouTube

Smith a partagé une vidéo de lui-même en train de crier au téléphone pour se faire foutre parce que » les dimanches ne sont pas une excuse pour se reposer « .

Le gars au début du clip demande à la caméra : « Es-tu dans ton lit en ce moment ? » Coupable. Comme. Accusé.

Il continue en abaissant son masque facial et en criant: « GET THE F ** K UP. »

La caméra se tourne ensuite vers Smithl qui semble s’engager avec la motivation difficile malgré l’air plutôt à l’aise au lit.

Crédit : YouTube

Il retire les couvertures blanches et éclatantes de lui et saute avant que plusieurs clips ne le montrent s’entraînant dans et hors du gymnase.

La vidéo était sous-titrée : « Et penser que les dimanches étaient pour les muffins », avant de baliser « meilleure forme de ma vie », en référence à la nouvelle série YouTube.

Commentant la publication, un fan a écrit: « J’obtiendrai ça Je suis une légende corps en arrière! »