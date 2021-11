Will Smith dit qu’il avait tellement de relations sexuelles qu’il « vomissait ».

Dans sa nouvelle autobiographie, la star de cinéma a parlé d’une mauvaise rupture qu’il a vécue quand il était plus jeune, et a révélé qu’il avait essayé de la gérer en couchant avec beaucoup de femmes.

Mais l’homme de 53 ans a expliqué qu’en raison de ses nombreuses relations sexuelles, il a développé une réaction psychosomatique à l’orgasme et a parfois vomi pendant l’acte.

Dans le livre, intitulé Volonté, dit-il : « J’ai désespérément besoin de soulagement mais comme il n’y a pas de pilule contre le chagrin d’amour, j’ai eu recours aux remèdes homéopathiques du shopping et des rapports sexuels effrénés. »

Il prétend qu’elle l’a trompé pendant qu’il était en tournée, et il dit qu’il n’a eu de relations sexuelles qu’avec une autre femme qu’elle.

« J’ai eu des relations sexuelles avec tellement de femmes, et c’était si constitutionnellement désagréable au cœur de mon être, que j’ai développé une réaction psychosomatique à l’orgasme. »

Et c’est même arrivé au point, dit-il, où le sexe « me ferait littéralement vomir et parfois même vomir ».