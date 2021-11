Will Smith dit que lui et Jada poursuivent «l’amour dont tout le monde rêve»

Will Smith a déclaré que lui et sa femme Jada Pinkett Smith visaient le «genre d’amour dont tout le monde rêve», après avoir révélé plus sur leur relation non conventionnelle dans un nouvel entretien.

Intervieweur TJ Holmes demandé l’étoile pourquoi il pense que tout le monde est ainsi ‘fasciné’ par sa relation, à lequel Forgeron a répondu: « Nous poursuivons le genre d’amour dont tout le monde rêve. Et We sais juste que la route [doesn’t] ressemble à tout le monde pense[s] c’est censé regarder.

« Nous avons convenu qu’elle devait se faire plaisir et que je devais me faire plaisir.

Smith a déclaré que les choses étaient un peu plus « contentieuses » à ce moment-là, après avoir dit à sa femme « d’aller voir si vous pouvez être heureux et de me prouver que c’est même possible », ajoutant: « Je suis va fais moi et tu fais toi. »