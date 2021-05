Will Smith de retour au gymnase après avoir juré de se mettre dans la «  meilleure forme  »

Will Smith a posté une vidéo de lui-même en train de faire une danse « hoedown » alors qu’il rentre au gymnase, dans le but de se mettre dans la « meilleure forme » de sa vie. Mais le plus important de tous, il a l’air vraiment heureux. Découvrez le clip:

L’acteur de 52 ans a publié le clip « hoedown cool down » sur ses comptes de médias sociaux, et il le montre en train d’exécuter une petite routine de clap / cross-leg / foot stamp / spin around.

Il a commenté la vidéo, disant à sa base de fans qu’il avait fait 10 répétitions du jig et que les gens ne pouvaient s’empêcher de souligner qu’il avait fière allure.

Commentant la vidéo, un fan a écrit: « Jour 1 et vous avez déjà l’air de 20 livres de moins. WTF bro? »

Un autre a ajouté: « Pourquoi a-t-il l’air d’être déjà super mince et en forme? »

Un troisième adepte a commenté: « Cette mf s’amuse trop sur Instagram. C’EST CE QUE JE PRÉFÈRE VOIR. »

Crédit: Instagram / willsmith

Il y a à peine une semaine, le Mauvais garçons star a montré son physique dans un message d’appréciation, où il a écrit: « C’est le corps qui m’a porté à travers toute une pandémie et d’innombrables jours à paître dans le garde-manger. »

Mais il a poursuivi en disant qu’il n’était pas entièrement heureux, ajoutant: « J’adore ce corps, mais je veux me sentir mieux. Plus de muffins de minuit … ça y est!

« Je vais prendre la MEILLEURE FORME DE MA VIE !!!!!

« Faire équipe avec @YouTube pour remettre ma santé et mon bien-être sur les rails. J’espère que ça marche! »

Il vaut la peine de souligner qu’il y a Tout à fait rien de mal à ce à quoi ressemble l’acteur en ce moment, mais qui peut blâmer un gars de vouloir être en forme, plus fort et en meilleure santé?

Oh et sans oublier, le tout a probablement été mis en place pour promouvoir une prochaine série de fitness.

Ce n’est pas la seule fois où Smith a été transparent sur ce qu’il ressent à propos de son corps. Il a également posté une photo plus tôt ce mois-ci portant un boxer et une veste (il est Will Smith, il peut porter ce qu’il veut).

Dans la légende de la photo, il a écrit: « Je vais être vraiment avec vous – je suis dans la pire forme de ma vie.

Smith est connu pour se transformer pour ses rôles, perdre et prendre du poids et du muscle selon les besoins, il n’aura donc probablement aucun problème.