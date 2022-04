Will Smith banni des Oscars pendant 10 ans après Chris Rock Slap

Suite à une réunion plus tôt dans la journée (8 avril), le Conseil des gouverneurs de l’Académie, qui gère l’Académie des arts et des sciences du cinéma, a rendu son verdict sur les répercussions auxquelles Smith devrait faire face pour ses actions controversées.

Comme vous le savez, à moins que vous ne reveniez récemment de l’Antarctique, toute cette saga a débuté il y a un peu moins de quinze jours lorsque Will Smith a répondu, dirons-nous, mal, à une blague que Chris Rock a faite à propos de sa femme, Jada, lors de la présentation sur scène lors de la cérémonie des Oscars.

Après la blague, Smith est monté sur scène et a frappé Rock au visage, avant de retourner à son siège et d’avertir le comédien de « ne pas mentionner le nom de ma femme ». [of] ta putain de bouche’.