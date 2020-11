Will Smith avait une demande de 2 millions de dollars dans les coulisses pour «  Men in Black 3  »

La prémisse «extraterrestres parmi nous» a été si souvent utilisée dans les films, qu’il peut être difficile de la rendre fraîche et drôle. Pourtant c’est juste ce que Hommes en noir a fait quand il est arrivé en 1997, sans oublier qu’il a propulsé la carrière de Will Smith à une vitesse encore plus élevée.

Cela dit quelque chose, compte tenu de l’année précédente, Smith avait joué dans Le jour de l’indépendance, un film extraterrestre un peu plus agressif que Hommes en noir. Étant donné que les extraterrestres ont beaucoup fait pour consolider la célébrité de Smith, il a fait une assez grande demande au moment où le troisième Hommes en noir le film est venu.

Comment « Men in Black » a aidé Will Smith à s’approprier la fin des années 90

Smith a explosé sur la scène en 1988 dans le cadre du duo de rap DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, qui a marqué un grand succès avec leur rap comique «Parents Just Don’t Understanding». Il a fallu moins de quatre minutes à partir de cette vidéo pour comprendre qu’il avait du charisme à revendre, et Hollywood a commencé à appeler.

Il a décroché la série Le Prince de Bel Air en 1990, et il a duré six saisons solides sur NBC. Il n’a pas fallu longtemps pour que l’écran s’agrandisse lorsque Smith a commencé à apparaître dans les films.

Ses premiers films, les années 1992 Où le jour vous mène et 1993 Fabriqué en Amérique n’a pas fait grande impression, mais il a fait tourner les têtes avec une solide performance en 1993 Six DEGRES DE SÉPARATION. La première Mauvais garçons est arrivé en 1995, et cela a bien fonctionné, mais c’était Le jour de l’indépendance cela a fait de lui une véritable star de la liste A.

Ce statut a été confirmé par Hommes en noir, qui a rapporté 250 millions de dollars, soit près de 500 millions de dollars en argent d’aujourd’hui, selon le site de billetterie The Numbers. Smith a joué l’agent Jay, qui s’adapte assez rapidement pour devenir membre d’une agence gouvernementale de l’ombre qui s’occupe des extraterrestres vivant sur terre.

Quelle était la demande de Will Smith sur «Men in Black 3»?

Avec des chiffres comme ceux-là, une suite était inévitable, alors Hommes en noir 2 a suivi en 2002. Il était généralement considéré comme une suite typique en ce sens qu’il n’était pas aussi frais et drôle que l’original. Il a rapporté 190 millions de dollars, une baisse considérable par rapport au premier film. Les cinéastes ont fait un autre swing avec Hommes en noir 3, sorti en 2012.

À ce moment-là, la puissance de la star de Smith était toujours forte, et il avait également obtenu deux nominations aux Oscars, pour Ali et pour La Poursuite du Bonheur, il était donc en mesure de faire des demandes. Selon Collider, il a demandé et obtenu «une bande-annonce à deux étages de 2 millions de dollars, même si le tournage n’était qu’à quelques pâtés de maisons de son appartement». Il aurait comporté plusieurs chambres et salles de bains, ainsi qu’une salle de cinéma privée.

Cela en valait-il la peine? Avis sur Hommes en noir 3 étaient plus forts que pour le deuxième film, les gens louant particulièrement le tour de Josh Brolin en tant que jeune Tommy Lee Jones, mais le film n’a réussi à gagner que 179 millions de dollars. Pendant un certain temps, au moins, la franchise était terminée, et d’ailleurs, la série de succès de Smith a bafouillé, grâce à des ratés pendant cette période comme Après la terre.

Qu’est-il arrivé à la franchise «Men in Black»?

L’une des raisons pour lesquelles le pouvoir des stars de Smith s’est évanoui est que les stars de cinéma sont devenues moins attrayantes et que les franchises sont devenues plus attrayantes. C’est pourquoi Sony a finalement pensé que c’était une bonne idée de faire revivre Men in Black avec 2019 Hommes en noir International et avec deux stars de l’univers cinématographique Marvel: Chris Hemsworth et Tessa Thompson, mais sans Smith et Tommy Lee Jones.

Malheureusement, ce film avait une production troublée, avec des conflits entre les producteurs et le réalisateur entraînant un manque de concentration. En fin de compte, Hommes en noir International n’a pas réussi à relancer la fortune de la franchise, le film ne rapportant que 80 millions de dollars aux États-Unis.

Pendant ce temps, Smith a pensé que si vous ne pouviez pas les battre, rejoignez-les, et il a rejoint la franchise de remake d’action en direct de Disney, assumant le rôle du génie dans le nouveau Aladdin. Cela a été considéré comme risqué, étant donné que la performance de feu Robin Williams était si aimée, mais le public pensait que Smith tenait le coup, le film rapportant 355 millions de dollars. On ne peut que se demander combien de chambres la lampe du génie avait.