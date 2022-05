Will Smith avait la vision que sa carrière serait détruite en trébuchant sur la drogue

Cela fait presque deux mois depuis la nuit la plus extraordinaire de la carrière de Will Smith.

Lors de la 94e cérémonie des Oscars le 28 mars, l’homme de 53 ans a décroché l’Oscar du meilleur acteur, dans ce qui aurait dû être l’un des moments les plus précieux de sa vie.

Cependant, tout l’événement avait été éclipsé par ce point, après qu’il soit monté sur scène et ait giflé Chris Rock.

L’acteur a ensuite démissionné de l’Académie et a ensuite été interdit d’assister à tous les événements de l’Académie pendant les 10 prochaines années.

Il fait profil bas depuis l’incident, mais une interview enregistrée avant le slapgate a maintenant été publiée sur Netflix – et il est impossible de l’interpréter de la même manière que nous l’aurions fait avant les Oscars.

Il a volé tous les gros titres. Crédit : Alamy

Apparaissant en tant qu’invité sur Mon prochain invité n’a pas besoin d’être présenté avec David LettermanSmith a raconté une anecdote sur le trip qui a pris un nouveau sens depuis qu’il l’a initialement partagée avec l’hôte.

Dans l’épisode – qui s’ouvre sur l’avertissement « Cet épisode a été filmé avant la cérémonie des Oscars 2022 » – Smith se souvient d’avoir pris de l’ayahuasca, une boisson à base de plantes psychoactives aux puissantes propriétés hallucinogènes.

« Une fois que vous l’aurez bu, vous vous verrez d’une manière que vous ne vous êtes jamais vue », a-t-il déclaré.

« L’une des expériences a été l’expérience psychologique la plus infernale de ma vie.

« J’ai bu, et ça prend généralement environ 45 minutes pour faire effet. Et je suis assis là et tu te dis toujours, ‘Peut-être que ça ne marchera pas cette fois.’

« Alors je bois et je suis assis là et puis tout d’un coup, c’est comme si je commençais à voir tout mon argent s’envoler, ma maison s’envoler et ma carrière s’envoler. »

Le Roi Richard La star a déclaré qu’il avait ensuite essayé de « saisir » son argent dans la vision, alors que ses pires craintes devenaient réalité.

La vision a pris un nouveau sens. Crédit : Netflix

Il a poursuivi: « Toute ma vie est en train d’être détruite.

« C’est ma peur dans la vraie vie, et je suis là-dedans et j’ai envie de vomir et tout ça, et j’entends une voix dire: ‘C’est ce que c’est. C’est ce que le putain de vie c’est.' »

Finalement, l’horrible voyage a pris fin, et bien que cela ressemble à une véritable épreuve, cela l’a peut-être permis de mieux faire face à la situation dans laquelle il se trouve maintenant.

« Quand j’en suis sorti, j’ai réalisé que tout ce qui se passe dans ma vie, je peux le gérer », a-t-il conclu.