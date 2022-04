Will Smith aurait peur d’être « complètement annulé » pour la claque des Oscars

Will Smith a vu un certain nombre de projets suspendus depuis qu’il a giflé Chris Rock aux Oscars, et l’acteur craint maintenant où cela mènera.

Pour de nombreux acteurs, gagner un Oscar d’acteur est une porte d’entrée sûre à Hollywood, mais malgré le fait qu’il ait été élu meilleur acteur lors de la cérémonie de cette année, Will Smith craint qu’il ne soit « en train d’être complètement annulé » à la suite de sa gifle de Chris Roche. Bien qu’il ait été suggéré que l’Académie prévoyait de décider des mesures qu’elle prendrait contre Smith pour ses actions de vendredi, l’acteur a vu un certain nombre de projets à venir prétendument suspendus ou annulés et cela commence clairement à jouer sur son esprit.

Alors qu’il attend le jugement de l’Académie, des sources proches de Smith et de sa famille ont déclaré à Us Weekly que la liste croissante de films qui lui sont retirés commence à faire en sorte que l’acteur se demande exactement où tout cela va se terminer. Au cours de la semaine dernière, Smith a vu le développement de Sony Mauvais garçons 4 a fait une pause indéfiniment et Netflix a tourné le dos à un drame policier dans lequel il devait jouer. Netflix a également rejoint Apple + pour avoir prétendument supprimé les offres pour un biopic sur Smith, et Warner Bros. Escouade suicide spin-off sur son personnage Deadshot.

La source a déclaré: «Il se sent mal et essaie de ne pas paniquer, mais voir ses rôles mis sur la glace a été une pilule extrêmement amère à avaler. Sa plus grande peur est qu’il soit en train d’être complètement annulé, et il ne peut rien y faire à part s’asseoir, absorber sa punition comme un homme et essayer d’expier autant qu’il le peut. »

La controverse Will Smith est apparemment loin d’être terminée





Bien que l’Académie n’ait pas encore annoncé les mesures qu’elle prendrait contre Smith pour son explosion lors de la 94e cérémonie des Oscars le mois dernier, Smith a pris les choses en main en assumant ses actions et en démissionnant en tant que membre de l’Académie. Cependant, cela ne semble pas avoir fait grand-chose pour sa réputation à Hollywood en ce moment.

En plus des problèmes dans lesquels il se trouve à cause de cette gifle, l’acteur a apparemment reçu un autre coup dur en apprenant que l’homme avec qui la femme de Smith, Jada, a eu un « enchevêtrement » vient de signer un contrat de livre pour tout dire sur sa relation. avec l’actrice. La nouvelle n’aurait pas pu arriver à un pire moment pour Smith, et il ressort clairement des sources citées dans Us Weekly que tout cela fait des ravages sur la star qui devrait actuellement célébrer sa victoire aux Oscars et un certain nombre d’in- films de production.

L’Académie accélérant apparemment leur réunion pour décider des mesures qu’ils prendront contre Smith, d’ici la fin de cette semaine, il devrait être plus clair pour Smith quel type de montagne il doit gravir pour empêcher sa carrière à Hollywood de se défaire. . Alors que Smith est sur le point d’apparaître dans le film Apple + Émancipationdans lequel il joue un esclave en fuite, ce film n’a pas actuellement de données de sortie et on ne sait pas si la situation en cours aura une incidence sur le moment où le film sera diffusé par le streamer.





