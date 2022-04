Will Smith annonce qu’il démissionne de l’Académie après avoir giflé Chris Rock aux Oscars

Will Smith a annoncé qu’il démissionnait de l’Académie des arts et des sciences du cinéma après avoir giflé Chris Rock lors des Oscars 2022.

Dans une déclaration vendredi, l’acteur s’est de nouveau excusé pour ses actions lors de la télédiffusion et a noté qu’il « accepterait toute autre conséquence ».

« J’ai directement répondu à l’avis d’audience disciplinaire de l’académie et j’accepterai pleinement toutes les conséquences de ma conduite. Mes actions lors de la présentation de la 94e cérémonie des Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusables », a déclaré Smith. « La liste de ceux que j’ai blessés est longue et comprend Chris, sa famille, beaucoup de mes chers amis et proches, tous ceux qui sont présents et un public mondial à la maison. »

Smith a ajouté qu’il « a trahi la confiance de l’académie » et qu’il « a privé les autres nominés et gagnants de leur opportunité de célébrer et d’être célébrés pour leur travail extraordinaire ».

« J’ai le cœur brisé », a-t-il poursuivi, déclarant qu’il voulait « remettre l’accent sur ceux qui méritent l’attention pour leurs réalisations et permettre à l’académie de revenir au travail incroyable qu’elle fait pour soutenir la créativité et l’art du cinéma ».

« Donc, je démissionne de mon adhésion à l’Académie des arts et des sciences du cinéma, et j’accepterai toute autre conséquence que le conseil jugera appropriée », a-t-il déclaré, avant de conclure, « Le changement prend du temps et je m’engage à faire le travail pour assurer que je ne permette plus jamais à la violence de prendre le pas sur la raison.

David Rubin, président de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, a confirmé la démission de Smith.

« Nous avons reçu et accepté la démission immédiate de M. Will Smith de l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Nous continuerons à faire avancer nos procédures disciplinaires contre M. Smith pour violation des normes de conduite de l’Académie, avant notre prochaine réunion du conseil d’administration prévue le 18 avril », a déclaré Rubin dans un communiqué remis à NBC News.

L’académie a condamné les actions de Smith le lendemain de la cérémonie. Mercredi, le Conseil des gouverneurs a annoncé qu’il avait engagé une procédure disciplinaire contre Smith pour violation des normes de conduite de l’Académie.

Rock remettait le prix du meilleur documentaire lors de la cérémonie du 27 mars lorsqu’il a fait une blague sur la tête rasée de Jada Pinkett Smith. Pinkett Smith a déjà parlé de sa perte de cheveux et de son alopécie.

Smith a été offensé par la blague, est monté sur scène et a frappé Rock au visage. Moins d’une heure après l’incident, Smith a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans « King Richard ».

Cette nuit-là, Rock a refusé de déposer un rapport contre Smith. Le producteur de l’émission des Oscars, Will Packer, a déclaré à « Good Morning America » ​​sur ABC que les autorités étaient prêtes à arrêter Smith cette nuit-là.

