Will Smith annonce le lancement de son livre autobiographique

A 52 ans, Will Smith est l’une des célébrités les plus appréciées du grand public, en plus de présenter une belle évolution après ses débuts dans la comédie avec « The Fresh Prince of Bell Air », son passage dans la musique Hip Hop tous les façon de devenir l’un des acteurs dramatiques les plus respectés d’Hollywood.

Avec une carrière aussi importante et cahoteuse, il n’est pas étonnant que l’acteur veuille partager un regard intime sur sa vie personnelle avec ses fans à travers une nouvelle autobiographie qui devrait sortir en librairie en novembre prochain.

Will Smith a co-écrit avec Mark Manson, auteur réputé de « The Subtle Art of Not Giving a F * ck », un volume simplement intitulé « Will », dans lequel il « s’ouvre pleinement sur sa vie, d’une manière courageuse et inspirante livre qui trace votre courbe d’apprentissage à un endroit où le succès externe, le bonheur interne et la connexion humaine sont aliénés. »

La maison d’édition Century, en charge de sa publication dans sa langue d’origine, souligne que Will Smith présente avec ce livre « le produit d’un voyage de connaissance de soi, un calcul avec tout ce que votre volonté peut vous offrir et tout ce que vous pouvez laisser derrière vous « .

« Il est facile de manœuvrer dans le monde matériel une fois que vous avez conquis votre propre esprit, j’y crois », a commenté Will Smith dans une déclaration à propos du livre. « Une fois que vous avez appris le terrain de votre propre esprit, chaque expérience, chaque émotion, chaque circonstance, qu’elle soit positive ou négative, vous pousse simplement en avant, vers une plus grande croissance et une plus grande expérience », explique l’acteur.

« C’est la vraie volonté. Avancer malgré tout. Et avancez d’une manière qui attire les autres avec vous plutôt que de les laisser derrière. » Jusqu’à présent, l’autobiographie de Will Smith n’a pas de date de publication prévue en espagnol.