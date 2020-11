Will Smith admet que sa meilleure «  relation féminine  » est avec Willow Smith

Will Smith a récemment parlé du lien qu’il partage avec sa fille, Willow Smith.

Willow est le plus jeune enfant de Smith avec sa femme, Jada Pinkett. Smith et Willow ont tous deux discuté de leur relation dans l’émission de Willow et Jada au fil des ans, Discussion sur la table rouge. Smith a également récemment renoué avec son ancien Le Prince de Bel Air co-vedette, Janet Hubert.

Willow Smith, Jada Pinkett Smith, Will Smith | Bennett Raglin / BET

Will Smith dit que sa relation avec Willow Smith est « la seule relation féminine que j’ai jamais eue que je n’ai pas ratée »

En novembre 2020, Smith a retrouvé son émission à succès des années 1990, Le Prince de Bel Air. La réunion a permis à Smith et à ses collègues Tatyana Ali, Alfonso Ribiero et Karyn Parsons de réfléchir à l’héritage de la série 30 ans plus tard. Au cours de la spéciale, Smith a également parlé de ses problèmes passés avec Hubert. Hubert a joué la tante de Smith pendant trois saisons avant de quitter la série. Au fil des ans, la querelle d’Hubert et Smith a stoppé toute chance qu’ils parlent à nouveau en personne.

CONNEXES: Comment Jaden Smith et Willow Smith pensent-ils de fréquenter l’université

Après les retrouvailles, Smith a pris le relais Discussion sur la table rouge pour discuter de la conversation qu’il a eue avec Hubert. En parlant au psychologue Dr Ramani Durvasula, Smith a expliqué qu’il avait besoin de résoudre les problèmes d’Hubert pour guérir du passé. Smith a également admis que la séance lui avait fait revenir sur toutes les relations qu’il entretenait avec les femmes de sa vie.

«Willow est la seule relation féminine que j’ai jamais eue que je n’ai pas ratée», a déclaré Smith à propos de sa fille. «Je suis sûr qu’il y a des aspects du point de vue de Willow [where] elle disait: «Non, tu as raté des trucs, papa», mais dans mon esprit, j’ai bien fait avec elle.

Will Smith dit que Willow Smith « a détruit tous mes systèmes de croyances » en matière de parentalité

Avant la naissance de Willow, Smith est devenu le jeune père de son fils aîné, Trey. Lors d’un épisode de juin 2020 de Discussion sur la table rouge, Smith a partagé ses leçons parentales aux côtés de Pinkett Smith. Au cours de leur discussion, Smith a admis qu’il mettait plus de pression sur Trey que ses plus jeunes enfants, Willow et Jaden. Smith a ensuite partagé qu’avoir Willow l’avait amené à repenser son approche sévère de la parentalité. Il a dit que sa fille «m’a fait découvrir des sentiments» et «détruit tous mes systèmes de croyance» dans la parentalité.

CONNEXES: Jaden Smith dit que des gens lui ont offert de la nourriture après que Will Smith et Jada Pinkett Smith aient organisé une intervention

Willow a également testé son père lorsqu’elle est devenue célèbre en 2010 avec sa chanson «Whip My Hair». Suite au succès de la chanson, Willow a signé avec Roc Nation et a décroché une tournée avec Justin Bieber. Cependant, Willow ne voulait pas continuer la tournée, ce qui a provoqué une rupture entre elle et Smith. Pinkett Smith et Smith ont réfléchi à cette époque sur Discussion sur la table rouge et a rappelé ce que Smith ressentait lorsque Willow a décidé de se raser la tête.

«C’était tellement dévastateur pour moi quand elle s’est rasé la tête chauve», a déclaré Smith. «J’ai vu à quel point je faisais, forçais et poussais les choses que je voulais, et à ce moment-là, j’ai juste vu que ça commençait à la blesser», a déclaré Will. «Mon désir pour elle l’emportait sur son désir pour elle. Et j’ai eu une véritable révélation à ce sujet et à quel point une personne vous détestera si vous continuez à imposer vos souhaits à sa vie.

Will Smith a déclaré que devenir père de Willow Smith l’avait aidé à comprendre sa querelle avec son ancienne co-star, Janet Hubert

Avant leur entretien, Smith et Hubert ne s’étaient pas vus depuis qu’Hubert avait quitté la série en 1993. Smith a admis qu’il avait l’impression qu’Hubert le détestait au fil des ans, ce qui l’a grandement affecté pendant des années. Hubert a également déclaré que les affirmations de Smith selon lesquelles elle était «difficile» à travailler avaient nui à sa carrière. Cependant, les deux se sont excusés pour leurs actes répréhensibles et ont partagé un câlin à la fin de leur discussion.

CONNEXES: Pourquoi Will Smith et Jada Pinkett Smith auraient-ils « protégé » leurs enfants de leurs problèmes de mariage

Sur Discussion sur la table rouge, Smith a déclaré que sa conversation avec Hubert n’aurait peut-être pas eu lieu s’il n’était pas le père de Willow. Tout au long de sa vie, Smith a déclaré qu’il recherchait la sécurité et l’approbation de ses homologues féminins. Quand Hubert n’a pas répondu à l’apparition de ses blagues, Smith voulait désespérément son soutien. Il a partagé que Willow l’aide à réaliser quand ces sentiments surgissent afin qu’il puisse les combattre.

«Au cours des trois dernières années, je l’ai vu et je l’ai affronté plus efficacement», a-t-il déclaré à propos de son manque de sécurité. «Ma relation avec Willow a joué un rôle majeur dans la guérison.»