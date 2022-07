Will Smith a surpassé Chris Rock dans le nombre de followers gagnés depuis la claque des Oscars

L’explosion l’a vu banni de l’Académie – après avoir remporté le prix du meilleur acteur – et contraint de présenter des excuses publiques.

Mais il semblerait que cela ait fait des merveilles pour la popularité de la légende hollywoodienne – du moins dans le monde en ligne, et c’est ce qui compte vraiment.

Dans un message sur Twitter à l’époque, le site de vente de billets TickPick a déclaré: « Nous avons vendu plus de billets pour voir Chris Rock du jour au lendemain que nous l’avons fait au cours du mois dernier combiné. »

« Ce film est en développement et l’est toujours », a déclaré Rothman au point de vente. « Il n’y avait pas de freins à pomper car la voiture ne bougeait pas.

« C’est une chose très malheureuse qui s’est produite, et je ne pense pas que ce soit vraiment à moi de commenter, sauf pour dire que je connais Will Smith depuis de nombreuses années et que je sais qu’il est une bonne personne.