Will Smith a semblé rire de la blague de Chris Rock jusqu’à ce qu’il voie la réaction de Jada

Will Smith a d’abord semblé rire de la blague des Oscars de Chris Rock après que le comédien eut fait une plaisanterie sur la tête rasée de sa femme – jusqu’à ce qu’il voie sa réaction, semble-t-il. Regardez le moment ici:

Jada Pinkett Smith était assise dans le public avec son mari Will lorsque Rock a fait un commentaire sur sa coiffure.

« Jada, je t’aime – GI Jane 2, j’ai hâte de le voir ! » Rock lui a dit, en clin d’œil au film de Demi Moore de 1997 GI Janequi a vu l’acteur principal Demi Moore se raser la tête pour le rôle.

Pinkett Smith n’avait pas l’air heureuse du tout – à un moment donné, elle a même roulé des yeux alors que Rock essayait de se défendre en lui disant : « C’était sympa ! »

Quelques instants plus tard, on pouvait voir Smith monter sur scène et gifler un Rock abasourdi avant de sortir de scène en criant depuis son siège : « Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche. »

Mais James O’Brienqui court Jomboy Media, a remarqué que la réaction de Smith ne semblait pas si mauvaise au début, après avoir remarqué comment il avait d’abord ri avec la blague.

Crédit : ABC

Dans une ventilation de l’incident, il a expliqué: « Will Smith trouve accidentellement ça hilarant – juste un gros rire vieux et bouche bée, un rire de tête à gogo. »

Passant à la réaction de Pinkett Smith, O’Brien a continué: « Will rigole – euh oh, Jada n’a PAS aimé la blague. Elle regarde quelques poignards à la manière de Chris Rock.

« Quelque temps après cette scène, elle va se tourner vers Will, lui lancer le même regard, et ça va changer la façon dont ça se passe. »

O’Brien a déclaré qu’au moment où Smith se levait pour gifler Rock, tout le monde se demandait si la grève était « réelle » ou non, disant à ce stade « ça semble toujours faux » car cela ressemblait à une gifle de « film ».

Cependant, il a poursuivi : « Je veux juste vous montrer qu’après la [slap], à notre connaissance, Chris Rock ne touche jamais son visage, ne le frotte jamais, jamais rien. Donc, je veux dire, il sort grand gagnant si c’est réel. »

Montrant le moment où Rock a jeté un coup d’œil hors de la scène, O’Brien a ajouté: « J’aime aussi ce regard derrière la scène, comme: » Nous allons juste … Vous n’allez pas vous arrêter ou quoi que ce soit? Nous allons juste à droite.' »

Crédit : ABC

Après l’incident dramatique, de nombreuses personnes ont tweeté pour dire qu’il avait l’air mis en scène, avec un spectateur écrivant : « Tchapeau Volonté Forgeron/Chris Rock n’a pas regardé mise en scène comme l’enfer pour une raison quelconque. Cette blague n’avait pas beaucoup de substance pour autant de réactions. Somme n’est-ce pas droit… »

Un autre a ajouté: « Tout le truc avec Will Smith m’a semblé un peu mis en scène. »

Mais beaucoup d’autres pensent que la panne d’O’Brien aide à montrer que le moment n’était pas scénarisé – tandis que 62,5% des lecteurs de 45secondes.fr ont également déclaré qu’ils pensaient que c’était réel.

La grande question ce matin – la gifle de Will Smith sur Chris Rock était-elle réelle ou mise en scène ? :les yeux:

– 45secondes.fr (@ladbible) 28 mars 2022

En retweetant la vidéo d’O’Brien, un utilisateur a déclaré : « Cette répartition donne l’impression que ce n’était pas scénarisé. S’il n’est pas scénarisé, le gagnant est Chris Rock pour avoir pris une gifle et avoir à peine été mis en phase. Et Will Smith… nous avons besoin de réponses mon pote. »

Quelqu’un d’autre a dit : « Je pensais que c’était faux et mis en scène, mais en voyant la réaction initiale de Jada, puis la teneur de la voix de Will plus tard (il n’est pas très bon acteur), elle a dû lui faire savoir d’une manière ou d’une autre qu’il devait faire quelque chose. »