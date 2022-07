Will Smith a rompu le silence : les déclarations les plus fortes de l’acteur

CÉLÉBRITÉS

Le protagoniste de King Richard a évoqué le scandale avec Chris Rock lors des Oscars 2022. Revoyez toutes ses déclarations de la cérémonie controversée à aujourd’hui !

© Getty / YouTube : Will SmithWill Smith a présenté ses excuses à Chris Rock après le scandale des Oscars.

Quatre mois se sont écoulés depuis une bagarre inhabituelle dans le Prix ​​Oscar Il est devenu le sujet de débats dans le monde entier. Will Smith et Chris Rock mis en scène un scandale dans le dernier volet des statuettes du Académie, qui a été marqué par une blague déplacée et un coup qui choque à ce jour. Et bien qu’une bonne partie des utilisateurs des réseaux sociaux aient été encouragés à prendre l’affaire avec humour, partageant des mèmes de la fameuse agression, la vérité est que la carrière de ses protagonistes a subi un avant et un après depuis cette nuit-là. Aujourd’hui l’interprète de roi richard il a rompu le silence et a évoqué son comportement.

Le moment de tension a commencé quand, avant de remettre l’une des récompenses dans le cadre des Oscars 2022, Chris Rock s’est moqué de l’apparence physique de Jada Pinkett SmithLa femme de Will Smith. Bien qu’au début l’acteur se soit contenté de sourire, voyant son partenaire bouleversé, il s’est rapidement levé et battre l’humoriste devant tous les invités du Dolby Theatre de Los Angeles. Comme si cela ne suffisait pas, il a crié au milieu de l’émission : « Gardez le nom de ma femme hors de votre bouche ».

L’ébahissement des personnes présentes à la cérémonie, ainsi que celui du public, dura quelques jours. L’Académie a publié des déclarations faisant référence à d’éventuelles sanctions, bien que finalement le vainqueur en tant que Meilleur acteur il vient de démissionner. C’est que petit à petit, différents projets qui auraient la présence de Smith, ont commencé à être annulés. Le film Netflix intitulé Rapide et lâchele drame émancipation d’Apple TV+, Bad Boys 4 produit par images sony et son travail en tant que Deadshot dans l’univers étendu de DC ne sont que quelques-unes des productions qui ont décidé de faire une pause.

Dans ce contexte, Will Smith a posté un message d’excuse sur Instagram : «La la violence sous toutes ses formes, il est toxique et destructeur. Mon comportement aux Oscars hier soir était inacceptable et inexcusable. Les taquineries à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l’état de santé de Jada était trop pour moi et j’ai réagi émotionnellement. Je voudrais vous présenter publiquement mes excuses, Chris. J’étais hors de propos et j’avais tort. J’ai honte et mes actions n’étaient pas révélatrices de l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et de gentillesse”.

De son côté, Chris Rock s’est limité à prononcer quelques mots dans l’une de ses présentations stand-up : «Je n’ai pas une tonne de conneries à dire sur ce qui s’est passé, donc si vous venez d’entendre ça, j’ai toute une émission que j’ai écrite avant ce week-end. Je traite toujours ce qui s’est passé. Donc à un moment j’en parlerai et ce sera sérieux et amusant”. Mais quatre mois après le scandale, et après s’être protégé, Will Smith a enfin eu le courage de briser le silence.

+ Les déclarations de Will Smith sur le conflit avec Chris Rock

Après des spéculations sur son prétendu séjour dans une clinique de rééducation, Will Smith a évoqué le moment gênant qu’il a traversé lors de la 94e cérémonie des Oscars. Avec une vidéo de près de 6 minutes sur son compte YouTube officiel, il a expliqué : « J’ai écrit à Chris, mais le message que j’ai reçu est qu’il n’est pas prêt à en parler. Mais quand c’est le cas, ça va”. Et il a insisté : « Chris, je m’excuse. Mon comportement était inacceptable et je serai là quand vous serez prêt à parler.”.

L’acteur qui a joué dans roi richardle film disponible sur HBO Max, a avoué : « Il n’y a pas une partie de moi qui pense que c’était la bonne façon de se comporter à l’époque. Il n’y a pas une partie de moi qui pense que c’est la meilleure façon de gérer un sentiment d’irrespect ou d’insultes.Mais non seulement il s’est excusé auprès de l’humoriste de renom, mais il s’est aussi excusé auprès de sa mère et de son frère : «C’était une des choses à l’époque dont je n’avais pas conscience. Je ne pensais pas au nombre de personnes blessées à ce moment-là. Je veux m’excuser auprès de la mère de Chris, de la famille de Chris, en particulier de son frère Tony Rock. C’est probablement irréparable”.

L’agression est-elle venue à la demande de votre femme ? Smith a précisé: «J’ai pris une décision par moi-même, sur la base de mes propres expériences, sur la base de mon histoire avec Chris. Jada n’avait rien à voir avec ça. Désolé”. Ensuite, il a été honnête : «Laisser tomber les gens est mon principal traumatisme. Je déteste quand je laisse tomber les gens, donc ça fait mal psychologiquement et émotionnellement de savoir que je n’ai pas été à la hauteur de l’image et de l’impression que les gens avaient de moi. J’essaie d’être désolé sans avoir honte de moi. Je sais que c’était déroutant et choquant”. Et il a conclu : «Je suis profondément dévoué et engagé à mettre de la lumière, de l’amour et de la joie dans le monde.”.

