Will Smith a rompu le silence après le scandale des Oscars : déclaration sur Instagram s’excusant auprès de Chris Rock

célébrités

L’acteur a utilisé son réseau social pour dire quelques mots sur l’événement qui reste parmi les principales tendances à travers le monde. Regardez ce qu’il a dit !

© GettyWill Smith a rompu le silence après le scandale des Oscars : déclaration sur Instagram avec excuses à Chris Rock.

Will-Smith est devenu une tendance mondiale sur les réseaux sociaux dans la nuit du dimanche 27 mars, en pleine 94e édition des Oscars, en frappant sur scène Chris Rock après avoir fait une blague sur sa femme. Pas 24 heures se sont écoulées depuis l’événement qui a choqué Hollywood et il y a quelques instants l’acteur a publié une lettre dans laquelle il s’est excusé après ses premiers mots lorsqu’il a reçu le prix du meilleur acteur.

L’humoriste s’apprêtait à présenter la catégorie Meilleur documentaire, qui s’est soldée par L’été de l’âme comme vainqueur. Avant d’annoncer les nominés, Chris a commencé un monologue qui était en dehors du scénario de l’Académie et a mentionné que Jada Pinkett devrait être en charge d’un nouveau film de GI Jane, puisque le protagoniste est chauve.pour laquelle il évoque en même temps l’alopécie, une maladie dont souffrait la femme de Volontéet c’est pourquoi il a réagi par un coup devant le public.

+ La déclaration de Will Smith après la polémique aux Oscars 2022

Alors qu’il s’est excusé dans son discours d’acceptation des Oscars, il n’a pas spécifiquement fait référence à l’événement dont tout le monde parlait. C’est pourquoi il y a quelques minutes, Forgeron a utilisé son profil Instagram officiel et a publié la déclaration suivante : « La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice. Mon comportement aux Oscars hier soir était inacceptable et inexcusable. Les farces à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l’état de santé de Jada était trop pour moi. » et moi réagi émotionnellement ».

Il s’est ensuite excusé auprès de Rock: « Je voudrais vous présenter publiquement mes excuses, Chris. J’étais hors de propos et j’avais tort. J’ai honte et mes actions n’étaient pas révélatrices de l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et gentillesse. ». Puis il ajouta et conclut : « Je voudrais également présenter mes excuses à l’Académie, aux producteurs de l’émission, à toutes les personnes présentes et à tous ceux qui l’ont regardée dans le monde. Je voudrais m’excuser auprès de la famille Williams et de ma famille King Richard. Je suis profondément désolé que mon Ce comportement a entaché ce qui a été un voyage merveilleux pour nous tous. Je suis un travail en cours. Sincèrement, Will ».

Il a partagé cette lettre à ses 61,2 millions de followers sur le réseau social et Chris Rock devrait également offrir quelques mots avant les excuses. Pendant ce temps, il y a encore des conséquences pour ce qui s’est passé aux Oscars et l’Académie prend déjà des mesures à ce sujet, mais ils affirment qu’ils n’enlèveront pas sa statuette, bien qu’ils puissent révoquer sa licence en tant que membre de l’organisation.

