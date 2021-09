Will Smith a prouvé qu’il était un grand acteur dramatique dans ces 3 films

Bien que Will Smith soit associé à des films à caractère comique ou d’action, comme les cas de Mauvais garçons ou Hommes en noirIl a un côté dramatique. En novembre, il sera le protagoniste de le roi richard, le biopic sur le père des sœurs Venus et Serena Williams.

Will Smith Il s’est imposé comme une référence dans la comédie grâce au fait qu’il a joué Le prince du rap, une comédie qui reviendra en drame par HBO Max. De ce rôle, l’acteur né à Philadelphie il y a 53 ans a eu des rôles principaux associés à l’humour et à l’action avec des touches comiques. Ainsi sont venues des histoires comme Jour de l’indépendance, Mauvais garçons et Hommes en noir. Mais dans sa carrière, il y a aussi de la place pour le drame.

En novembre, Photos de Warner Bros. fera la première le roi richard, un biopic sur la vie compliquée du père de deux des icônes du sport mondial. Il s’agit de Richard Williams, le père des joueurs de tennis Vénus et Serena Williams, qui a été un élément fondamental pour déclencher la carrière de ces athlètes qui ont remporté toutes sortes de tournois auxquels ils ont participé. Depuis Divulgacher Nous vous rappelons trois productions où l’acteur a fait ressortir ses talents d’acteur dans le drame, et nous vous disons où vous pouvez les voir.

3 – Ali (2001)

En 2001, Will Smith était le protagoniste d’un film centré sur l’icône de la boxe, Mohamed Ali. Le film réalisé par Michael Mann a couvert dix ans dans la vie du boxeur, de 1964 à 1974, où il a vécu ses grands moments dans le sport et a commencé à vivre sous les paramètres de la religion islamique. Le long métrage lui a valu la première nomination pour oscar à ce grand acteur, et vous pourrez à nouveau profiter du film dans Vidéo principale.

2 – A la recherche du bonheur (2006)

Cinq ans après le grand travail accompli avec Mann, Will Smith Il a dirigé le film qui lui a valu sa deuxième nomination pour oscar. Il s’agit de À la recherche du bonheur, où il partageait également le décor avec son fils, Jaden Smith. L’histoire centrée sur un vendeur qui s’occupe de son fils et essaie de changer sa vie est disponible dans le catalogue de HBO Max.

1 – Sept âmes (2008)

Le dernier grand drame recommandé depuis Divulgacher il est Sept âmes, film de 2008 réalisé par Gabriele Muccino que pouvez-vous voir dans Netflix. L’histoire est centrée sur un homme qui cherche à se racheter par des actes de solidarité avec sept personnes complètement étranges dont il cherchera à changer leur vie. Rosario Dawson, Octavia Spencer et Woody harrelson compléter le casting de ce film.