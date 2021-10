Will Smith a giflé un jour un « journaliste » qui a essayé de l’embrasser

Bien qu’il soit bien connu comme l’un des bons gars d’Hollywood, Will Smith a déjà eu un petit clin d’œil à un «journaliste» qui a essayé de l’embrasser sur la joue une fois.

Bien sûr, la personne n’était pas vraiment un journaliste, aucun journaliste qui se respecte ne s’abaisserait jamais aussi bas pour une histoire, n’est-ce pas ?

Pourtant, au Hommes en noir 3 première à Moscou, un farceur ukrainien a décidé de se plisser et d’essayer d’embrasser la star alors qu’il défilait sur le tapis rouge.

Smith n’était pas très content. Crédit : LIFENews

Après coup, Will a semblé le prendre un peu plus dans sa foulée, et le joker a même pris contact pour s’excuser.

Smith a décrit l’incident à l’époque comme « juste gênant », mais cela semblait un peu plus que cela dans le feu de l’action.

Letterman a tout lancé en demandant à Will s’il avait « battu un gars qui essayait de vous serrer dans ses bras ».

Will a répondu: « Je n’ai pas battu un gars! »

C’est là que son histoire a commencé.

Il a déclaré: « Il dit: » Je suis votre plus grand fan, puis-je avoir un câlin?’ Alors je vais faire un câlin à ce joker, et il essaie de se pencher et de m’embrasser! »

Le fan en question était le célèbre farceur Vitalii Sediuk, et dans une vidéo avec Hollywood branché, il a en fait dit désolé pour ses actions.

Sediuk essaie d’embrasser Smith. Crédit : LIFENews

Il n’a évidemment pas appris d’eux, étant donné qu’il a fait un tas de farces similaires – légèrement sinistres – à d’autres célébrités telles que Kim Kardashian, Gigi Hadid et Brad Pitt.

Pitt a même obtenu une ordonnance restrictive contre lui.

Quoi qu’il en soit, il a déclaré: « Je m’excuse pour mon comportement … Je pense que c’était trop.

« Je voulais juste faire quelque chose d’extraordinaire pour l’impressionner.

Il a ajouté : « Je n’embrasse pas tous les hommes ou toutes les femmes quand je les vois dans la rue.

Smith lors d’un photocall à Moscou avant l’événement. Crédit : Alamy

Sediuk a également déclaré que s’il rencontrait à nouveau Smith, il « serait simplement sa main » au lieu d’essayer de lui en planter une.

Quant à Will, il a dit qu’il avait également reçu des excuses personnelles. Il a ajouté: « Ils se sont dit: » Oh, non, nous sommes désolés, vous savez. C’est juste son truc, vous savez. « »

Il a ensuite plaisanté: « J’ai dit: ‘Eh bien, c’est pourquoi son ** a été coupé' ».