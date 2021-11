Will Smith a expliqué l’aspect sexuel d’une relation ouverte avec Jada

King Cock Harnais avec un gode de 18 cm

Si vous désirez une sensation réaliste de pénétration et des possibilités de jeu coquin illimitées, alors ce harnais King Cock avec un gode 18 cm est le choix idéal. Le gode a un aspect très naturel et peut à la fois être utilisé pour les relations sexuelles avec un gode ceinture ou comme gode pendant la masturbation. Les nombreuses options vous apporteront certainement du plaisir à vous et à votre partenaire. King Cock est produit aux USA, et ne manque pas de détails avec son aspect naturel bien connu. Le harnais est simple à utiliser et s'adapte confortablement autour de votre taille, et est également réglable pour s'adapter à des circonférences jusqu'à 132 cm. Le gode a une longueur insérable de 16 cm et est livré avec une ventouse pour un jeu sans les mains. L’emballage comprend 3 joints toriques en silicone de différentes tailles, pour permettre d'utiliser d'autres godes dans votre harnais.